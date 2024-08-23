Верховный суд определил, когда изъятие машины у должника невозможно

Фото: iStock/djedzura
Должник не может лишиться автомобиля, если испытывает острую потребность в этом транспортном средстве, следует из определения Верховного суда. Информация опубликована на сайте первой инстанции.
Уточняется, что в декабре 2022 года женщина-инвалид II группы из Башкирии была признана банкротом из-за долгов перед финансовой организацией, которые составили 418 тысяч рублей. Единственным ее активом был автомобиль Lifan 2011 года выпуска, который оценили в 250 тысяч рублей.
Машину могли изъять и продать с аукциона в рамках процедуры банкротства. Однако женщина направила просьбу сохранить транспортное средство за собой для того, чтобы ездить в реабилитационный центр, который находится в 52 км от ее села.
Приобрести новую машину она не могла из-за отсутствия работы и невысоких выплат. Верховный суд постановил признать женщину нуждающейся в автомобиле и сохранил транспортное средство за ней.
Читайте также:
Раскрыто число россиян, оправдавших невозврат кредитов
Появилось видео, как водитель такси принял роды у пассажирки прямо во время поездки
РБК: Банки начали повышать ставки по дополнительной льготной ипотеке
Машину могли изъять и продать с аукциона в рамках процедуры банкротства. Однако женщина направила просьбу сохранить транспортное средство за собой для того, чтобы ездить в реабилитационный центр, который находится в 52 км от ее села.
Приобрести новую машину она не могла из-за отсутствия работы и невысоких выплат. Верховный суд постановил признать женщину нуждающейся в автомобиле и сохранил транспортное средство за ней.
Читайте также:
Раскрыто число россиян, оправдавших невозврат кредитов
Появилось видео, как водитель такси принял роды у пассажирки прямо во время поездки
РБК: Банки начали повышать ставки по дополнительной льготной ипотеке
Екатерина Коршунова