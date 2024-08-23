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Верховный суд определил, когда изъятие машины у должника невозможно

ВС: изъятие машины у должника невозможно, если тот в ней сильно нуждается
23 августа 2024, 14:55
Фото: iStock/djedzura

Фото: iStock/djedzura

Должник не может лишиться автомобиля, если испытывает острую потребность в этом транспортном средстве, следует из определения Верховного суда. Информация опубликована на сайте первой инстанции.
Уточняется, что в декабре 2022 года женщина-инвалид II группы из Башкирии была признана банкротом из-за долгов перед финансовой организацией, которые составили 418 тысяч рублей. Единственным ее активом был автомобиль Lifan 2011 года выпуска, который оценили в 250 тысяч рублей.

Машину могли изъять и продать с аукциона в рамках процедуры банкротства. Однако женщина направила просьбу сохранить транспортное средство за собой для того, чтобы ездить в реабилитационный центр, который находится в 52 км от ее села.



Приобрести новую машину она не могла из-за отсутствия работы и невысоких выплат. Верховный суд постановил признать женщину нуждающейся в автомобиле и сохранил транспортное средство за ней.

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Расписание на трёх направлениях МЖД изменится в конце августа — начале сентября
23 августа 2024, 15:12

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения электричек Казанского, Ярославского и Павелецкого направлений, а также МЦД-3 изменится в конце августа — начале сентября из-за укладки стрелочных переводов на станциях Перово, Бужаниново и Кашира, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«26-27 августа с девяти утра до семи вечера работы будут идти на станции Кашира. 26 августа с 10:10 до 20:10 стрелочный перевод будут укладывать на станции Бужаниново. А 4-5 сентября с 22:10 до 8:10 работы будут проводиться на станции Перово. В указанное время у некоторых пригородных поездов изменится время отправления и прибытия, изменится количество остановок на маршруте, кроме того, несколько электричек отменят», — говорится в сообщении.
Пассажиров просят учитывать эти изменения и заранее уточнять расписание. Актуальный график электропоездов размещается на информационных табло на вокзалах и станциях, кроме того, расписание можно посмотреть онлайн — на сайте РЖД или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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Сын главы Чечни Адам Кадыров устроил стрельбу сразу из двух золотых пулеметов
23 августа 2024, 15:12

Фото: iStock/Vitalii Puzankov

16-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам устроил стрельбу сразу из двух золотых пулеметов. Видео он опубликовал в социальных сетях.
На кадрах можно заметить, что Кадыров-младший держит в каждой руке по автоматическому оружию золотого цвета, из которого одновременно ведет огонь. Мишени в ролик не попали.

Уточняется, что рядом также находилось несколько мужчин. Один из них держал камеру и снимал происходящее. Видео было опубликовано в интернете в мае этого года, однако оно стало широко распространяться только сейчас.

Ранее сообщалось, что 16-летний Адам Кадыров, сын главы Чечни, продемонстрировал свои навыки стрельбы по мишеням во время визита президента РФ Владимира Путина в Чечню. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#оружие
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Жительница Подмосковья вырастила тыкву весом 400 кг
23 августа 2024, 14:53

Фото: Дмитрий Беденко

Огромную тыкву весом 400 килограммов вырастила на своём огороде рядом с подмосковной деревней Литвиново жительница Волоколамского округа Елена Шурахова, передаёт корреспондент Дмитрий Беденко.
«Мы любим авантюры, и когда я зимой начала всем рассказывать, что буду сажать тыкву в полтонны весом, народ не понимал. А я начиталась в соцсетях, насмотрелась на картинки с гигантскими овощами, купила две семечки, дома они у меня взошли. Получилось четыре ростка. Не выбрасывать же их, посадили все четыре», — рассказала Елена Шурахова.
Своим тыквам-гигантам Елена дала имена. Рыжик, Колобок и Грюер весят каждый примерно по центнеру, а Бабл Гам стал рекордсменом: уже сейчас он весит около 400 килограммов, а так как снимать урожай ещё рано, то и этот вес — не предел. Осенью тыква может «добраться» до веса в полтонны.

Елена Шурахова и её супруг собираются и впредь растить огромные тыквы — они радуют и взрослых огородников и их пятерых детей. На необычном огороде растут также арбузы и дыни и малина с необычно крупными ягодами. В дальнейшем супруги планируют зарегистрировать фермерское хозяйство и развивать эко-ферму.

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#тыква
#огород
#рекорд
#сельское хозяйство
#волоколамский район
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В Подмосковье ввели новые стандарты строительства многоквартирных домов
23 августа 2024, 14:15

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области запретили размещать жилые помещения на первых этажах новостроек. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона.
«В рамках планируемой застройки необходимо предусматривать 100% первых этажей многоквартирных жилых домов этажностью выше четырёх под размещение объектов нежилого назначения. Размещение жилых помещений на первых этажах не допускается», – сказано в тексте постановления.
Как отмечается, подмосковные власти также обновили нормативы организации парковок. Теперь на территории новостроек число парковочных мест будет составлять 90% от уровня автомобилизации местного населения. При этом не менее 18% мест должно быть для временной парковки.

Помимо этого, предусматриваются новые стандарты благоустройства дворов. Так, детские площадки должны быть расположены ближе 100 м от дома, а спортивные – ближе 500 метров.

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#дом
#строительство
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье теперь можно оформить договор на техобслуживание газового оборудования онлайн
В Подмосковье стало проще оформить договор на обслуживание газового оборудования
23 августа 2024, 14:00

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Жителям Подмосковья стало проще оформить и подписать договор на техническое обслуживание газового оборудования. В регионе запущена соответствующая онлайн-услуга, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Техническое обслуживание газового оборудования проводится не реже раза в год. Это обязательное условие для поставки газа. На региональном государственном портале введена новая услуга, благодаря которой жители Московской области теперь могут не только подавать заявки на техобслуживание газового оборудования, не выходя из дома, но и подписывать договор онлайн», – отметили в ведомстве.
Чтобы оформить договор, нужно зайти в Личный кабинет и воспользоваться электронной цифровой подписью. Это цифровой аналог собственноручной подписи, которая и придаёт юридическую силу документам и обеспечивает защиту данных. Получить электронную цифровую подпись можно на сайте, предварительно зарегистрировавшись на «Госуслугах».

Заявку на заключение договора на техобслуживание газового оборудования необходимо подать по ссылке.

Документы можно направить через Личный кабинет. Далее следует ожидать проект договора от АО «Мособлгаз» во вкладке «Мои заявки».

Затем необходимо подпишите договор с помощью ЭЦП и отслеживать статус заявки в Личном кабинете.

Услуга для заявителей предоставляется бесплатно.

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#минчистоты
#подмосковье
#московская область
#газ
#онлайн
#цифровизация
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Приём заявок на всероссийский конкурс молодёжных проектов продлится до 12 сентября
23 августа 2024, 14:00

Фото: iStock/BartekSzewczyk

Конкурс социальных молодёжных проектов «Росмолодежь.Гранты 2 сезон» проводится в России, участники смогут претендовать на грантовую поддержку в размере до миллиона рублей, приём заявок завершится 12 сентября, сообщает пресс-служба Федерального агентства по делам молодёжи.
«Принять участие в конкурсе могут граждане России в возрасте от 14 до 35 лет, разработавшие какой-либо социальный проект. Регистрация проводится на платформе «Молодёжь России», — говорится в сообщении.
На конкурс можно прислать не более одного проекта по одной из 18 номинаций, в числе которых проекты, направленные на организацию занятости молодёжи, развитие молодёжного туризма, популяризацию спорта, поддержку творческих инициатив и развитие культурно-образовательной среды, борьбу с идеологией экстремизма в молодёжной среде и пр.

Подробная информация о конкурсе размещена по ссылке.

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#молодёжь
#россия
#конкурс
#проекты
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В Звёздном городке собрали 87 тонн грузов для бойцов СВО
23 августа 2024, 13:42

Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

Сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции проводится в подмосковном Звёздном городке, об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву доложил глава округа Евгений Баришевский, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Мы уже доставили (в зону СВО — прим. ред.) 87 тонн различных грузов: это медикаменты, продукты, бытовые приборы окопные свечи, тактические вещи, сухие души, маскировочные сети, «броня», горюче-смазочные материалы, оптические приборы, рации, и многое другое», — сказал Евгений Баришевский.
Он добавил, что в округе с первых дней СВО работает группа помощи семьям бойцов, а с недавнего времени организован также сбор помощи для жителей Курской области.

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#звёздный городок
#гуманитарная помощь
#сво
#курская область
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Дом-долгострой в Звёздном городке сдадут в эксплуатацию до конца года
23 августа 2024, 13:33

Фото: iStock/ilkercelik

Возведение девятиэтажного многоквартирного дома-долгостроя в Звёздном городке планируется завершить до конца текущего года, об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву доложил глава округа Евгений Баришевский, сообщает пресс-служба правительства региона.
Квартиры в доме должны получить сотрудников Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.

«Окончание работ по этому многоквартирному дому — до конца года. Сейчас уже идет распределение квартир. Дом девятиэтажный, в нём четыре подъезда, 144 квартиры. Он позволит расселить наших покорителей космоса из общежития», — сказал Евгений Баришевский.
Глава округа отметил, что дом очень удобно расположен: он находится рядом с Центром подготовки космонавтов.

В ходе встречи была затронута также тема благоустройства округа. В прошлом году здесь привели в порядок территорию Первого озера. Благоустроена также территория у спортивного центра «Галактика».

Кроме того, Евгений Баришевский о капремонте, запланированном в Доме космонавтов. Работы должны провести в 2025-26 годах.

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#долгострой
#звёздный городок
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#мкд
#дом
#андрей воробьёв
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Обновление 1,2 км теплосетей в Звёздном городке завершат к середине октября
23 августа 2024, 13:02

Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

Программа по модернизации тепловых сетей реализуется в подмосковном Звёздном городке, о ходе работ губернатору Московской области Андрею Воробьёву доложил глава округа Евгений Баришевский, сообщает пресс-служба правительства региона.
«В настоящее время тепловые сети меняют на двух центральных магистральных участках, которые обеспечивают теплом и горячей водой все двадцать многоквартирных домов Звездного городка. Работы должны быть завершены к 15 октября», — сказал Евгений Баришевский.
Отмечается, что общая протяжённость тепловых сетей в Звёздном городке составляет 7,6 км. В период с 2017 по 2023 годы было обновлено 1,8 км труб. В текущем году заменить должны 1,2 км теплотрассы.

Глава округа также рассказал, как идёт подготовка домов к отопительному сезону.

«Сейчас ведётся промывка, опрессовка систем теплоснабжения по всем домам. На сегодняшний день готовность составляет 80 процентов. В ближайшие три недели мы достигнем показателя в 100 процентов», — отметил Баришевский.
Кроме того, он сообщил о ходе капремонта многоквартирных домов. В частности, 66% домов уже отремонтированы, в текущем и следующем годах в порядок приведут ещё пять домов. Ведётся также ремонт подъездов.

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#капитальный ремонт
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