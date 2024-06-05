Звезду телешоу «Битва экстрасенсов» Суликову не допросили из-за самочувствия

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Звезду телешоу «Битва экстрасенсов» Елену Суликову, она же Алена Полынь, не допросили из-за плохого самочувствия. Об этом пишет ТАСС.
По словам представителей органов правопорядка, Суликова не первый раз имитирует плохое самочувствие, из-за чего приходилось откладывать следственные действия. Источник добавил, что допросить задержанную не удалось, но позже следственные действия продолжатся.
Кроме того, к Полынь приезжали медработники, которые не выявили у знаменитости проблем со здоровьем.
Елена Суликова подозревается в оскорблении чувств верующих и экстремизме. О ее задержании стало известно в минувший вторник, 4 июня.
Была информация, что знаменитость продавала литературу, где содержались призывы к насилию над священнослужителями РПЦ и выкладывала посты с оскорблениями чувств верующих.
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Кроме того, к Полынь приезжали медработники, которые не выявили у знаменитости проблем со здоровьем.
Елена Суликова подозревается в оскорблении чувств верующих и экстремизме. О ее задержании стало известно в минувший вторник, 4 июня.
Была информация, что знаменитость продавала литературу, где содержались призывы к насилию над священнослужителями РПЦ и выкладывала посты с оскорблениями чувств верующих.
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Никита Кротов