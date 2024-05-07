Генпрокуратура проверит одного из лидеров «Короля и шута» на экстремизм

Фото: Фотобанк Московской области
Генпрокуратура России проведёт проверку в отношении одного из лидеров группы «Король и шут» Александра Балунова на экстремизм. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что поводом для этого послужили посты в запрещённой в России соцсети, в которых музыкант называет россиян рабами и выродками.
Такой контент не понравился общественникам из движения «Волонтёрская Рота Боевого Братства», которые обратились в прокуратуру с требованием провести проверку. Они заявляют, что за 18 лет проживания Балунова в США он совсем забыл о нормах приличия и перешёл все рамки дозволенного, оскорбляя страну и народ.
При этом отметим, что заработок он получает от продажи своих книг в России.
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Такой контент не понравился общественникам из движения «Волонтёрская Рота Боевого Братства», которые обратились в прокуратуру с требованием провести проверку. Они заявляют, что за 18 лет проживания Балунова в США он совсем забыл о нормах приличия и перешёл все рамки дозволенного, оскорбляя страну и народ.
При этом отметим, что заработок он получает от продажи своих книг в России.
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Анастасия Чинкова