Осужденный за экстремизм Стрелков решил создать штаб по выдвижению в президенты

Бывший министр обороны ДНР и экс-офицер ФСБ Игорь Стрелков, находясь в следственном изоляторе, попросил своих сторонников создать штаб для его участия в президентских выборах весной 2024 года. Он планирует баллотироваться на пост главы государства в качестве самовыдвиженца.