Звёздный городок может стать Городом космической доблести и славы

Фото: телеграм-канал Евгения Баришевского
Звёздный городок может получить статус Города космической доблести и славы. Соответствующий законопроект уже готов, сообщил глава муниципалитета Евгений Баришевский.
«Этот законопроект мы будем вносить в Госдуму. Он называется «Столица пилотируемой космонавтики, город космической доблести и славы». Сейчас в Государственной Думе разработан проект, чтобы присвоить аналогичный статус городам, не только закрытому автономному территориальному образованию Звёздный городок, но и другим городам, имеющим отношение к космосу посредством системообразующих предприятий и фундаментальных традиций», – написал Баришевский в своем телеграм-канале.Законопроект предполагает изготовление мемориального знака и памятной скрижали.
В Звёздном городке расположен Центр подготовки космонавтов. С 60-х годов ХХ века там готовили советских, российских и иностранных космонавтов к полётам в космос на отечественных пилотируемых космических аппаратах. В ЗАТО находится музей Центра подготовки космонавтов им. Юрия Гагарина.
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Лора Луганская