В парке Победы в Пущине благоустроят площадь со стелой

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
Площадь со стелой, расположенная в парке в городском округе Пущино, будет благоустроена в текущем году, работы будут включать озеленение и реконструкцию мемориального комплекса, сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.
«Стела мемориального комплекса будет заменена на аналогичную конструкцию из архитектурного бетона, будет организована художественная подсветка. На территории обустроят новые функциональные зоны и сеть дорожке», — говорится в сообщении.Прилегающий к площади лес очистят от валежника и сухостоя, высадят деревья и кустарники. Отмечается, что площадь зелёных зон в сквере будет увеличена. Для формирования гармоничного образа озеленение будет проводиться с использование невысоких деревьев, кустарников и многолетников. Деревья будут подобраны так, чтобы сквер оставался зелёным круглый год.
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