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В парке Победы в Пущине благоустроят площадь со стелой

19 марта 2024, 14:48
Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Площадь со стелой, расположенная в парке в городском округе Пущино, будет благоустроена в текущем году, работы будут включать озеленение и реконструкцию мемориального комплекса, сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.
«Стела мемориального комплекса будет заменена на аналогичную конструкцию из архитектурного бетона, будет организована художественная подсветка. На территории обустроят новые функциональные зоны и сеть дорожке», — говорится в сообщении.
Прилегающий к площади лес очистят от валежника и сухостоя, высадят деревья и кустарники. Отмечается, что площадь зелёных зон в сквере будет увеличена. Для формирования гармоничного образа озеленение будет проводиться с использование невысоких деревьев, кустарников и многолетников. Деревья будут подобраны так, чтобы сквер оставался зелёным круглый год.


Работы планируется завершить в середине лета текущего года.

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#пущино
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#парк
#министерство благоустройства мо
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Синоптик Ильин спрогнозировал дождливые выходные в Москве
19 марта 2024, 15:10

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин заявил, что предстоящие выходные в столице будут тёплыми, но дождливыми.
«Ожидается тёплая погода в Москве, облачная, с осадками. В субботу 5... 10 °С, в воскресенье 7... 12 °С. В выходные будут дожди. Давление в субботу — 744 мм ртутного столба. В воскресенье будет примерно таким же. Хорошая, тёплая погода с дождями приведёт к активному снеготаянию», — пояснил в беседе с RT Ильин.

В то же время Гидрометцентр России сообщил о продлении в Москве до 21 марта «желтого» уровня погодной опасности из-за гололедицы.

«Период предупреждения – до 12:00 21 марта. На дорогах местами гололедица», – приводит АГН «Москва» информацию Гидрометцентра.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявляла, что в ближайшее время снега в Москве не ожидается, однако не исключала его появления.

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#москва
#погода
#выходные
#весна
#дожди
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В Чехове ввели в эксплуатацию новый трансформаторный блок
19 марта 2024, 14:57

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Новый трансформаторный блок, установленный рядом с деревней Красные Орлы городского округа Чехов, ввели в эксплуатацию сотрудники компании «Россети Московский регион» в рамках работы по повышению надёжности электроснабжения потребителей, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.
«Благодаря подключению нового трансформаторного блока получится разгрузить высоковольтную линию 6 кВ от абонентского питающего центра «Вентилятор» с переводом на линию 10 кВ с подстанции 35 кВ «Гришенки», — говорится в сообщении.
Новый трансформаторный блок обеспечил более надёжное снабжение электричеством садоводческого товарищества «Малиновка» и деревни Крюково, где живут более 500 человек.

Работы по улучшению электроснабжения в округе Чехов продолжаются. До конца весны здесь должны реконструировать пять трансформаторных подстанций, построить новый питающий центр и модернизировать 12 участков ЛЭП.

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#чехов
#электричество
#минэнерго мо
#россети московский регион
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В лагере «Литвиново» бесплатно отдохнут 3 тыс. детей участников СВО
19 марта 2024, 14:49

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В подмосковном оздоровительном лагере «Литвиново» в этом году отдохнут около 3 тыс. детей участников спецоперации. Такие данные привели в пресс-службе Мособлдумы. Там напомнили, что в Московской области реализуются многочисленные меры поддержки для участников СВО и их семей. Одна из них – это летний отдых детей по бесплатным льготным путёвкам. Эта мера была введена в регионе с прошлого года.
«В лагере «Литвиново» отдохнут порядка 3 тысяч детей участников СВО. Планируется организовать шесть смен по 500 человек, все путёвки предоставляются бесплатно. Этот лагерь входит в тройку лучших в Подмосковье. От отдохнувших там ребят мы получили в прошлом году самые положительные отзывы. Всего в этом году в Подмосковье на детскую оздоровительную кампанию предусмотрено около 2 млрд рублей», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Получить бесплатную путёвку в лагерь можно на ребёнка от 7 до 15 лет. Для этого нужно обратиться в администрацию городского округа по месту жительства или в центр помощи семьям участников спецоперации. Адреса центров можно найти на карте.

Подробную информацию также можно узнать по телефону 122-6.

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#лагерь
#спецоперация
#сво
#военные
#дети
#отдых
#мособлдума
#подмосковье
#московская область
#игорь брынцалов
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Учёные обнаружили псевдогены у мышей-слепушонок
19 марта 2024, 14:45

Фото: istockphoto.com/Catalin Rusnac

Учёные Санкт-Петербургского государственного университета и Грайфсвальдского университета в Германии открыли псевдогены в ДНК у мышей-слепушонок, обитающих в Евразии.
Отмечается, что грызуны представляют особый интерес для изучения из-за их образа жизни, социальности и особенностей физиологии.

«При определении фрагментов митохондриальной ДНК соответствующие им псевдогены также могут определяться. Учёные, анализируя последовательность фрагментов ДНК, предполагают, что они митохондриальные, значит, обладают соответствующими свойствами. Это могут быть ядерные фрагменты, наделённые совсем другими характеристиками», — прокомментировала в беседе с RT старший преподаватель кафедры зоологии позвоночных СПбГУ Антонина Сморкачева.

А археологи обнаружили древнюю купель оттоновского периода в Кведлинбурге в Германии. Как пишут argumenti.ru со ссылкой на «Аrkeonews», такая находка является старейшим свидетельством четырехлистной купели к северу от Альп, что имеет огромное значение с точки зрения истории искусства и архитектуры.

Ранее Массачусетский технологический институт и Институт онкологии Даня-Фарбера провели исследование, чтобы показать, какая диета помогает снизить риск развития рака. Исследователи обнаружили, что наиболее благоприятный эффект оказывает диета, не перегруженная продуктами.

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#яйца
#диета
#исследование
#преподаватель
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Одесситка Регина Тодоренко получила российское гражданство
19 марта 2024, 14:40

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Уроженка Одессы, российская телеведущая Регина Тодоренко получила гражданство РФ, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, украинка смогла получить гражданство Российской Федерации, заключив брак с россиянином, певцом Владом Топаловым. Пара расписалась ещё в 2018 году. Прожив необходимое время после заключения брака в России, Тодоренко начала активно собирать документы для подачи заявления на российское гражданство.

Ранее стало известно, что телеведущая подала документы в ФНС, чтобы платить налоги в качестве гражданки РФ. Её ИП имеет право заниматься шоу-бизнесом и вести торговую деятельность.

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#гражданство
#россия
#телевидение
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Госдума ввела налоговые вычеты на долгосрочные сбережения граждан
ГД приняла закон о введении вычетов по НДФЛ на долгосрочные сбережения
19 марта 2024, 14:28

Фото: iStock/Oleg Elkov

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о введении налоговых вычетов по НДФЛ на долгосрочные сбережения россиян, а также об освобождении от НДС услуг по формированию таких сбережений.
Отмечается, что такие вычеты будут предоставляться в сумме: уплаченных пенсионных взносов по договорам о выплате негосударственной пенсии по достижении гражданином пенсионного возраста; уплаченных сберегательных взносов по договорам долгосрочных сбережений, которые были заключены с негосударственным пенсионным фондом; денежных средств, которые были внесены на индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС), открытый не ранее 1 января текущего года, а также доходов по операциям на таком счету.

Налоговые вычеты в сумме уплаченных пенсионных взносов и внесённых в ИИС средства будут предоставляться в совокупности в пределах 400 тысяч рублей в год.

В пояснительной записке добавляется, что эти вычеты можно будет получить на определённых условиям. К них относится получение негосударственной пенсии; действие договора долгосрочных сбережений и договора на ведение ИИС минимум 10 лет.

Законом предусматривается сохранение действующих инвестиционных налоговых вычетов по НДФЛ в отношении ИИС, которые были открыты не ранее 31 декабря 2023 года.

При этом под отмену попали инвестиционные налоговые вычеты по НДФЛ на доходы от продажи ценных бумаг иностранных эмитентов, за исключением зарегистрированных в ЕАЭС.

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#налоги
#ндфл
#сбережения
#россия
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Названа сфера работы, где распространён удалённый формат работы
Опрос: «Удалёнка» распространена в области рекламы и маркетинга
19 марта 2024, 14:24

Фото: istockphoto.com/Maryviolet

Опрос аналитического центра университета «Синергия» показал, что сейчас удалённый формат работы распространён в сфере рекламы и маркетинга.
Кроме того, удалённо часто работают в таких областях, как программирование, копирайтинг, дизайн, обучение и консалтинг.

Как передаёт «Москва 24», 36% российской молодёжи работает удалённо, 33% трудятся в офисе или на предприятии, а у 31% используют смешанный формат работы.

В этом исследовании поучаствовали порядка 5 тыс. работающих граждан от 18 до 35 лет со всей России.

А исследование сервиса SuperJob показало, что помехами в поисках работы для россиян являются домашние дела, а также усталость и переутомляемость.

Как передаёт RT, также в сложностях по поиску работы россияне винят свои личностные особенности (лень, неуверенность в себе), соцсети и интернет, а также непонимание техники поиска работодателя. Вместе с тем, 46% опрошенных отметили, что им в поисках работы ничего не мешает.

Ранее опрос центра «Зарплата.ру» показал, что 81% россиян остаются на работе по вечерам после окончания основного рабочего времени несколько раз в неделю.

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#удаленка
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В Госдуме анонсировали рассылку электронных повесток в России
Депутат Картаполов: электронные повестки будут рассылать в весенний призыв
19 марта 2024, 14:17

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Электронные повестки в военкомат будут рассылать россиянам во время весеннего призыва. Об этом заявил RTVI глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, пишет «РБК».
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны провести осенний призыв в 2024-м с использованием электронного реестра военнообязанных и реестра повесток. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов высказал мнение, что электронные повестки будут приходить и во время весеннего призыва, который пройдет с 1 апреля до 15 июля.

Депутат уточнил, что основным способом оповещения мужчин о призыве по-прежнему остается традиционная бумажная повестка. Он также отметил, что солдаты срочной службы не будут отправляться в зону российско-украинского вооруженного конфликта.

Прошлой весной был принят обширный перечень поправок к закону «О воинской обязанности и военной службе». Учет военнообязанных по новым правилам будет вестись автоматически, а повестки будут приходить с помощью портала «Госуслуги».

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#мобилизация
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#госдума
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Педофилам запретили участвовать в спецоперации
ГД запретила подозреваемым в педофилии заключать контракт с Минобороны РФ
19 марта 2024, 14:07

Фото: iStock/Oleg Elkov

Во вторник, 19 марта, Госдума запретила для подозреваемых в педофилии заключать контракт с Минобороны РФ для службы в зоне спецоперации.
19 марта депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли закон, согласно которому можно изменить наказание за уголовное преступление на условный срок в случае заключения контракта с Минобороны России в период проведения специальной военной операции.

Уточняется, что контракты с Вооруженными силами не смогут заключить лица, подозреваемые в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства. Участники уголовных дел о терроризме тоже не смогут отправиться в зоне СВО и изменить меру пресечения на условный срок.

Если же человек вновь совершит преступление, то суд назначит ему наказание с учетом ранее вынесенных приговоров.


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