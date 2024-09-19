В Подольске ведутся работы по установке памятника «Город трудовой доблести»

Фото: Министерство благоустройства Московской области
В Подольске, Подмосковье, активно ведутся работы по установке стелы «Город трудовой доблести», сообщает Министерство благоустройства Московской области.
«В честь присвоения статуса „Город трудовой доблести“, мы установим памятную стелу, как символ уважения к нашим предкам. Стела увековечит память о трудовом подвиге жителей города в годы Великой Отечественной войны», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Звание «Город трудовой доблести» было учреждено в России в соответствии с Федеральным законом от 1 марта 2020 года. Оно присваивается Указом президента РФ городам, жители которых внесли значительный вклад в победу во Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.), поддерживая непрерывное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, расположенных на территории города, и демонстрируя при этом массовый трудовой героизм и преданность своему делу.
Дайана Хусинова