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В Подольске ведутся работы по установке памятника «Город трудовой доблести»

19 сентября 2024, 11:50
Фото: Министерство благоустройства Московской области

Фото: Министерство благоустройства Московской области

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В Подольске, Подмосковье, активно ведутся работы по установке стелы «Город трудовой доблести», сообщает Министерство благоустройства Московской области.
Эта стела будет посвящена трудовым подвигам местных жителей, которые обеспечили непрерывное производство военной и гражданской продукции во время Великой Отечественной войны.

«В честь присвоения статуса „Город трудовой доблести“, мы установим памятную стелу, как символ уважения к нашим предкам. Стела увековечит память о трудовом подвиге жителей города в годы Великой Отечественной войны», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.


Звание «Город трудовой доблести» было учреждено в России в соответствии с Федеральным законом от 1 марта 2020 года. Оно присваивается Указом президента РФ городам, жители которых внесли значительный вклад в победу во Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.), поддерживая непрерывное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, расположенных на территории города, и демонстрируя при этом массовый трудовой героизм и преданность своему делу.

В Московской области почётное звание получили три города: Коломна, Ступино и Подольск. На данный момент стелы «Город трудовой доблести» уже установлены в Коломне и Ступино.

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#подольск
#михаил хайкин
#город трудовой доблести
#министерство благоустройства мо
#подмосковные стройки
В Химках построят воспитательно-образовательный комплекс на 270 мест
19 сентября 2024, 12:20

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Воспитательно-образовательный комплекс на 270 мест, в состав которого войдёт школа и детский сад, появится на территории жилого комплекса «Новогорск Парк» в городском округе Химки, под реализацию проекта отдан расположенный в ЖК недострой, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Детали проекта обсудили с представителями подрядчика и Мостройкомплеса Московской области муниципальные депутаты Руслан Шаипов и Владислав Мирзонов.

«Здание долгое время носило статус недостроя. В настоящее время решаются вопросы планировочных и архитектурных решений», — отметил Руслан Шаипов.
Он отметил, что депутаты округа будут вместе с родителями контролировать ход строительства.

По плану, площадь воспитательно образовательного центра составит свыше 5 тыс. квадратных метров. На прилегающей территории установят игровые и спортивные площадки. Завершить строительство должны к началу 2026 года.

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#химки
#недострой
#строительство
#детский сад
#детсад
#школа
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МВД: Контроль за экзаменами по русскому языку у мигрантов нелегитимный
19 сентября 2024, 12:17

Фото: istockphoto/shironosov

Контроль за экзаменами по русскому языку у мигрантов не является легитимным, однако у властей нет другого пути, сказал в беседе с изданием «Коммерсантъ» замминистра внутренних дел Александр Горовой.
«Эти меры нелегитимны, но иного пути мы не нашли», — сказал собеседник.
Отмечено, что власти навели порядок в плане контроля по проведению экзамена по русскому языку для мигрантов, из процесса убраны недобросовестные посредники. В частности, с 25 марта этого года в пунктах проведения экзамена полиция следит за процедурой, сличая персональную информацию участников экзамена и выявляя возможные подмены.

Ранее сообщалось, что с 1 декабря сего года в авиагаванях столицы въезжающих в РФ иностранных граждан в рамках эксперимента будут проверять по дактилоскопии и фотографиям.

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#россия
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#русский язык
#мигранты
#новости
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Стало известно, как повлияло на состояние Бакальчук слияния Wildberries с Russ
Forbes: состояние Бакальчук сократилось почти вдвое после слияния с Russ
19 сентября 2024, 12:14

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

После слияния Wildberries с оператором наружной рекламы Russ состояние основательницы маркетплейса Татьяны Бакальчук сократилось почти в два раза. Об этом пишет журнал Forbes.
«Самая богатая женщина России фактически отдала 35% акций своей компании при сделке с Russ, стоимостью около $3,4 млрд. Ее чистая стоимость снизилась до $4,1 млрд с $7,9 млрд», — говорится в статье.

Кроме того, на состояние Татьяны Бакальчук повлиял и курс рубля, однако при всем этом основательница Wildberries остается самой богатой женщиной России, отмечает издание.

5 августа маркетплейс Wildberries официально объединился с крупнейшим в России оператором наружной рекламы Russ в ООО «РВБ».

ООО «РВБ» была учреждена Wildberries и Russ в начале июля этого года. 65% компании принадлежат маркетплейсу, а остальные 35% – рекламной фирме. Генеральным директором назначен Роберт Мирзоян, который по совместительству является исполнительным директором группы Russ.

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#курс рубля
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В посёлке Восход стартовал капремонт школы 1965 года постройки
19 сентября 2024, 11:58

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание школы, построенное 59 лет назад, начали ремонтировать в подмосковном посёлке Восход, в настоящее время на объекте проводятся демонтажные работы, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Рабочие демонтируют внутренние конструкции и элементы входной группы», — уточняется в сообщении.
Общая площадь здания составляет более 3.5 тыс. квадратных метров. В ходе капитального ремонта здесь обновят кровлю, фасад и крыльцо, заменят внутренние инженерные сети, двери и окна, проведут отделочные работы и благоустроят прилегающую территорию. Кроме того, школу оборудуют новой мебелью и техникой.

Завершить все работы и открыть обновлённую школу для учеников планируется к началу следующего учебного года.

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#реконструкция
#капитальный ремонт
#капремонт
#министерство строительного комплекса мо
#школа
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На строительстве поликлинике в Королёве завершают подготовку котлована
19 сентября 2024, 11:46

Фото: Роман Савельев

Поликлинику, рассчитанную на приём тысячи пациентов за смену, строят на территории Королёвской больницы на улице Циолковского, сейчас на объекте ведётся обустройство котлована под фундамент, передаёт корреспондент Роман Савельев.
«Мы планируем залить котлован бетоном и затем заняться гидроизоляцией. Это позволит начать возведение фундамента. В настоящее время мы уже переложили теплосеть и подготовили котлован», – рассказал начальник участка Давид Геворгян.
Он добавил, что в работах задействовано 15 человек и используется семь единиц техники. Давид Геворгян. Также подчеркнул, что работы идут в соответствии с установленным графиком и нехватки в строительных материалах нет.

Открытие новой поликлинике запланировано на 2027 год.

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#королёв
#поликлиника
#строительство
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В России создали Всероссийский родительский комитет
Кравцов: В России создали Всероссийский родительский комитет по поручению Путина
19 сентября 2024, 11:39

Фото: istockphoto/Kuzmichstudio

Всероссийский родительский комитет при Минпросвещения создали в России, сообщил министр Сергей Кравцов, информирует РИА Новости.
Перед этим Кравцов в рамках общероссийского родительского собрания сообщал, что комитет создадут в ближайшее время.

Отмечалось, что родителям необходимо понимать вектор и стратегию того, что происходит в образовательной сфере и самим вовлекаться в процесс образования.

Поручение о создании Всероссийского родительского комитета дал президент РФ Владимир Путин в рамках конкурса «Это у нас семейное».

Ранее глава государства дал поручение о создании фонда по сохранению исторического облика Сергиева Посада. Кроме того, в городе появится вокзал.

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#россия
#образование
#сергей кравцов
#родители
#новости
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В Дедовске проведут реконструкцию ВЗУ
19 сентября 2024, 11:19

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Водозаборный узел (ВЗУ) в городе Дедовск округа Истра ожидает реконструкция, подряд на работы выставлен на электронные торг, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик обязан будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и провести реконструкцию водозаборного узла №1 в Дедовске, в рамках которой предусмотрено строительство станции обезжелезивания в отдельном павильоне и строительство двух резервуаров чистой воды. В результате реконструкции производительность ВЗУ должна составить 7500 кубических метров питьевой воды в сутки», — говорится в сообщении.
Работы должны быть завершены в 2025 году.

Начальная цена лота составляет 272 миллиона 102 тысячи 640 рублей. Заявки принимаются до 30 сентября.

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#комитет по конкуретной политике мо
#дедовск
#истра
#взу
#реконструкция
#жкх
#вода
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«Максимальный психоз»: В ГД оценили возможность повторения ливанского «пейджер-теракта» в РФ
Депутат ГД Деньгин: нужно проверить поступаемые в РФ гаджеты на уровне Роскачества
19 сентября 2024, 11:19

Фото: istockphoto/Konstantin Aksenov

В Ливане произошли массовые взрывы, которые затронули различные устройства, такие как пейджеры, телефоны, радиостанции и другие электронные приборы.
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, член Комитетa Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Деньгин Вадим Евгеньевич в беседе «Радио 1» ответил на вопрос о том, могли ли такие устройства быть ввезены в Россию.

«Безусловно, необходимо проводить проверку, так как такой прецедент действительно имеет место быть. Люди погибли, получили увечья — это чудовищно и страшно. Безусловно, закрадывается мысль, может ли такое случиться с другими устройствами, такими как телевизоры или пылесосы», — сказал Деньгин.
По его мнению, нет смысла сеять массовую истерию, поскольку в России существуют такие организации, как Ростест, а также множество других, занимающихся проверкой и тестированием устройств. Он отметил, что если такая ситуация действительно имеет место быть, следует учитывать это и принимать меры для её предотвращения.

«Тем более, когда они попадают на территорию Российской Федерации, учитывая, что отношение со стороны недружественных стран к нам не лучшее. Стоит задуматься, какие именно устройства поступают к нам в страну и какое программное обеспечение», — пояснил эксперт.
Вслед за пейджерами в Ливане взрываются рации, бытовая техника и автомобили: Детали кровавой акции
Вслед за пейджерами в Ливане взрываются рации, бытовая техника и автомобили: Детали кровавой акции
Он подчеркнул, что Россия поддерживает использование отечественного программного обеспечения и приняла множество законодательных актов, которые способствуют его внедрению в соответствующих организациях на территории РФ.

«Мысль, активно обсуждаемая в пабликах и на радиостанциях, действительно имеет значение. Как, не дай Бог, это может произойти. Нужно проверить соответствующие устройства через организации и быть начеку. Необходимо понимать, что случится может всякое», — добавил специалист.
Он подчеркнул, что не стоит доводить ситуацию до «максимального психоза». Эксперт рассказал, что многие люди считают, что за ними ведется наблюдение через бытовые устройства. В таких случаях важно привлечь специалистов, способных выявить это.

Кроме того, по его словам, необходимо проводить проверки на уровне Роскачества и информировать граждан о том, что данный товар не прошел Ростест. Это будет означать, что содержимое прибора неизвестно, и непонятно, какие последствия могут возникнуть с ним в будущем, включая риск слежки, заключил депутат.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что произошедшее в Ливане должно быть тщательно расследовано. По его словам, спланированная высокотехнологичная атака может привести к серьёзным последствиям для всего мира.

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ВрИП главы Раменского городского округа Эдуард Малышев вручил паспорта 14-летним ребятам
19 сентября 2024, 11:10

Фото: пресс-служба администрации г. о. Раменский

Временно исполняющий полномочия главы Раменского городского округа Эдуард Малышев организовал вручение паспорта гражданина Российской Федерации для пятнадцати молодых жителей Раменского района, сообщает пресс-служба администрации г. о. Раменский.
В своей речи он отметил, что теперь эти молодые люди будут активно участвовать в общественной жизни муниципалитета.

Получение паспорта символизирует не только обретение прав, но и осознание ответственности за свои поступки. Этот важный документ открывает перед ними много новых возможностей. На церемонии присутствовали не только ребята, но и их родители, которые поддерживали их в этот важный момент.

«Поздравляю ребят с таким важным и значимым событием! Желаю жить в согласии с законом, гордиться своей страной и всегда оставаться её патриотами!» — написал ВрИП главы Раменского городского округа Эдуард Малышев.

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#раменский городской округ
#паспорт
#закон
#церемония
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