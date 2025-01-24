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«Не стать просто сожителями»: Юлия Савичева рассказала о своём 20-летнем браке

Певица Юлия Савичева поделилась секретами долгого счастливого брака
Александр Аршинов и Юлия Савичева (Фото: соцсети)

Александр Аршинов и Юлия Савичева (Фото: соцсети)

Певица Юлия Савичева познакомилась со своим мужем Александром Аршиновым ещё в 16-летнем возрасте (сейчас ей 37). Она считает, что основным залогом сохранения любви и гармонии в долгом браке является постоянное общение друг с другом.
В интервью изданию StarHit артистка не стала скрывать, что у них с супругом нередко случаются разногласия по самым разным поводам. Они далеко не всегда бывают довольны друг другом. Чтобы «погасить» разгорающийся конфликт, она всегда вызывает мужа на разговор. Юлия уверена, что лучше всё высказать, чем таить обиду.

«Порой люди после 20 лет совместной жизни становятся просто сожителями, когда у каждого своя жизнь. Это грустно. И многие ничего не хотят менять и продолжают параллельные жизни», — говорит певица.



Она советует не упустить момент, когда появляется какое-то недовольство, недопонимание, обида, а просто поговорить со своей половинкой и вместе решить все спорные моменты.

«Мы с мужем, когда что-то не устраивает, можем по три часа разговаривать, спорить, выясняя, что нам с этим делать. В споре рождается истина. После таких откровенных разговоров как будто новое дыхание появляется», — делится Савичева собственным опытом.

Она честно признаётся, что за столько лет совместной жизни у них с мужем не раз возникали тяжёлые ситуации, но ей никогда не хотелось подать на развод. Александр — не только её муж, но и помощник, единомышленник, её опора и поддержка. Вместе они всегда справлялись с любыми трудностями.

«Мы с ним смотрим и думаем в одном направлении», — заключила артистка.

Юлия Савичева и Александр Аршинов узаконили свои отношения в 2014 году. Через три года у них родилась дочь Анна. Сейчас девочка живёт и учится в Португалии под присмотром бабушки и дедушки.

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#девочка
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31 августа 2023, 14:59

Фото: Istock/Kenstocker

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31 августа 2023, 14:54

Фото: Istock/cookelma

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Включи психолога: Можно ли любить одиночество?
07 июля 2023, 05:14

Фото: Istock/Beli_photos

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Как жить в ладу с собственной головой? В каждом выпуске мы отвечаем на этот вопрос профессионально. Подкаст студии Р1 от Ирины Прокопьевой — психолога и ведущей тренингов эффективной коммуникации. 
#Включи психолога
#Ирина Прокопьева
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Включи психолога: Как побороть страх публичных выступлений?
06 июля 2023, 13:43

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Как жить в ладу с собственной головой? В каждом выпуске мы отвечаем на этот вопрос профессионально. Подкаст студии Р1 от Ирины Прокопьевой — психолога и ведущей тренингов эффективной коммуникации. 

#Включи психолога
#Ирина Прокопьева
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Включи психолога: Как избавиться от выученной беспомощности?
30 июня 2023, 16:28

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Иногда надо взять себя в руки, а хочется, чтобы взяли на ручки. Не страшно, если это случается изредка. Но что если это превращается в стиль жизни?
Про такое состояние писал Марк Твен: «Кандалы становятся ненужными, когда узник падает духом». Из-за чего мы теряем веру в себя и как её вернуть? Разбираемся вместе с Ириной Прокопьевой и Мирой Алексой.
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#Ирина Прокопьева
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Как отличить газлайтинг и как не стать его жертвой? Ирина Прокопьева рассказывает Мире Алексе, как защититься от манипуляторов и абьюзеров.
Как жить в ладу с собственной головой? В каждом выпуске мы отвечаем на этот вопрос профессионально. Подкаст студии Р1 от Ирины Прокопьевой — психолога и ведущей тренингов эффективной коммуникации. 
#Газлайтинг
#Ирина Прокопьева
#психолог
#психология
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