«Она ее бросила»: кто воспитывает дочь Юлии Савичевой и что случилось с первым ребенком певицы

Певица Юлия Савичева стала популярной после участия в музыкальном конкурсе «Фабрика звезд-2». Её карьерой активно занимался продюсер и композитор Максим Фадеев. В начале 2000-х ее хиты «Если в сердце живет любовь» и «Корабли» быстро завоевали симпатию слушателей и стали символами того времени. Савичева и на сегодняшний день остается востребованной певицей с плотным гастрольным графиком, который мешает ей уделять время своей единственной дочери. О том, где и с кем живет наследница артистки и в чем ее обвиняют поклонники расскажет редакция «Радио 1».