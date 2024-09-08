«Она ее бросила»: кто воспитывает дочь Юлии Савичевой и что случилось с первым ребенком певицы

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко
Певица Юлия Савичева стала популярной после участия в музыкальном конкурсе «Фабрика звезд-2». Её карьерой активно занимался продюсер и композитор Максим Фадеев. В начале 2000-х ее хиты «Если в сердце живет любовь» и «Корабли» быстро завоевали симпатию слушателей и стали символами того времени. Савичева и на сегодняшний день остается востребованной певицей с плотным гастрольным графиком, который мешает ей уделять время своей единственной дочери. О том, где и с кем живет наследница артистки и в чем ее обвиняют поклонники расскажет редакция «Радио 1».
Дочь Савичевой растет без матери
Когда карьера Юлии Савичевой набирала обороты, в ее личной жизни назревал кризис. Тогда отношения с участником группы «Бухта радости» Александром Аршиновым, начавшиеся в начале нулевых, трещали по швам. Однако известия о беременности Юлии в 2012 году немного нормализовали ситуацию. Певица была уверена, что сможет выступать до самых поздних сроков беременности, но судьба решила иначе.
Во время очередных гастролей у Савичевой случился выкидыш. Это произошло прямо перед концертом, ее срочно госпитализировали из-за открывшегося кровотечения.
«Это был ад. Ощущение, что меня всю изрезали», – рассказывала она.
После этого, понимая, как важен отдых, Юлия запросила паузу в работе. Во время поездки в Португалию Савичева узнала, что вновь беременна. Певица решила остаться там и родила дочку Анну.
Выбор карьеры
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
После родов Юлия решила оставить свою дочь в Португалии с родителями мужа. Свой выбор певица объяснила тем, что для ребенка лучше жить у моря, где мягкий климат и чистый воздух. Однако это решение вызвало волну критики и злопыхатели тут же поспешили назвать ее плохой матерью. Подписчики звезды утверждали, что разлука с матерью и недостаток личного общения негативно повлияют на маленькую Аню. Критики предупредили Савичеву о том, что она пока не осознаёт, к каким последствиям это может привести.
«Она бросила свою дочь, Аня вырастит и не простит», «Ребенку нужна мать, а Юлю волнует только карьера», – писали пользователи Сети.
В ответ на критику певица написала эмоциональный пост: «Вы считаете, что знаете, что лучше для моего ребенка? Если вы даёте советы, готовы ли вы нести ответственность за их последствия? Подумайте об этом!». Она также отметила, что в важные моменты жизни дочери всегда была рядом.
Однако и здесь подписчики Савичевой напомнили, что артистка не смогла присутствовать на первом дне рождения дочери. Пандемия коронавируса усложнила ситуацию, и почти полтора года Юлия не могла увидеть Аню, находившуюся в Европе с бабушкой и дедушкой.
В прошлом году Юлия сделала публикацию, в которой поздравила свою наследницу с шестилетием.
«Сегодня нашей милой девочке исполнилось шесть лет! После садика ее ждет удивительный подарок – попугай! Мы приобрели кореллу, такую с хохолком и оранжевыми щечками. Она очень любит животных и давно мечтала о друге», — писала она в социальных сетях.
Подписчики Савичевой не разделили радости, указывая на то, что Савичева вновь пропустила праздник своей дочери.
«Ребенок ждал маму, а получил попугая», — писали пользователи.
Отношения Савичевой с супругом
Певица прежде рассказывала журналистам, что однажды в пылу ссоры с супругом она решила собрать вещи и уйти. Какое-то время она жила отдельно и ждала, когда Аршинов сделает шаг к примирению.
«Я сильно сожалела об этом шаге и была очень рада, когда Аршинов смог преодолеть себя и приехал ко мне, сказав: «Ты ведь понимаешь, к чему это приведет... Мы больше не можем жить друг без друга, давай сохраним наши отношения и не допустим повторения таких ошибок», – поделилась артистка.Читайте также:
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