«Ее вспоминают как сестру псевдопевицы Веры Брежневой»: Александр Цекало резко высказался о бывшей жене

Виктория Галушка и Александр Цекало (Фото: соцсети)
Певец, актер и продюсер вспомнил о бывшей жене Виктории Галушке. По его мнению, девушкой не интересовалась пресса. Об этом пишет Super.ru.
Цекало подчеркнул, что в настоящее время счастлив в браке с художницей Дариной Эрвин. Ради этого союза Александр оставил бывшую жену Викторию Галушку, с которой состоял в отношениях десять лет.
В браке у пары родилось двое детей — дочь Александра и сын Михаил. Примечательно, что бывшая жена шоумена является родной сестрой певицы Веры Брежневой.
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В браке у пары родилось двое детей — дочь Александра и сын Михаил. Примечательно, что бывшая жена шоумена является родной сестрой певицы Веры Брежневой.
«Даже сейчас ее вспоминают разве что как сестру псевдопевицы», — пояснил Цекало.
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Екатерина Коршунова