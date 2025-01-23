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«Ее вспоминают как сестру псевдопевицы Веры Брежневой»: Александр Цекало резко высказался о бывшей жене

Александр Цекало резко высказался о бывшей жене Виктории Галушке
Виктория Галушка и Александр Цекало (Фото: соцсети)

Виктория Галушка и Александр Цекало (Фото: соцсети)

Певец, актер и продюсер вспомнил о бывшей жене Виктории Галушке. По его мнению, девушкой не интересовалась пресса. Об этом пишет Super.ru.
Цекало подчеркнул, что в настоящее время счастлив в браке с художницей Дариной Эрвин. Ради этого союза Александр оставил бывшую жену Викторию Галушку, с которой состоял в отношениях десять лет.

В браке у пары родилось двое детей — дочь Александра и сын Михаил. Примечательно, что бывшая жена шоумена является родной сестрой певицы Веры Брежневой.



«Даже сейчас ее вспоминают разве что как сестру псевдопевицы», — пояснил Цекало.

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