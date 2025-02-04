Судебные приставы арестовали машину должника и взыскали оплату по 73 штрафам

Фото: ГУ ФССП РФ по МО
Судебные приставы взыскали с жителя Подмосковья 73 штрафа за нарушение правил дорожного движения на 48 тыс. рублей. Для этого пришлось арестовать его автомобиль, сообщили в пресс-службе Главного управления ФССП России по Московской области.
«В отделении судебных приставов в отношении жителя Можайска было на исполнении 73 исполнительных производства о взыскании задолженности по уплате штрафов ГИБДД. Более 30 выписали за превышение скорости. Приставы вынесли постановления об аресте денег на банковских счетах должника и о запрете регистрационных действий в отношении двух его автомобилей. Однако это не убедило мужчину погасить задолженности по штрафам», – рассказали в управлении.Тогда сотрудники органов принудительного исполнения установили местонахождение одного из транспортных средств должника и арестовали его. Лишь после этого автолюбитель уплатил задолженность по административным штрафам.
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Лора Луганская