Подмосковные приставы взыскали с хитрого алиментщика более 280 тыс. рублей

Фото: пресс-служба ГУ ФССП по МО
Подмосковные судебные приставы взыскали с жителя региона более 280 тыс. рублей задолженности по алиментам. Для этого потребовалось привлечь его к административной ответственности, сообщили в пресс-службе Главного управления ФССП по Московской области.
«Житель Серпухова по решению суда должен был выплачивать на содержание несовершеннолетнего ребёнка алименты в размере четверти со всех видов дохода. Сотрудник Серпуховского районного отдела судебных приставов. возбудил исполнительное производство, направил запросы во все регистрирующие органы. Он вынес постановление об обращении взыскания алиментов на зарплату и направил его по месту трудоустройства должника», – говорится в сообщении.В результате работодатель начал регулярно удерживать с сотрудника алименты. Так как решение суда было исполнено, исполнительное производство было окончено.
Однако в конце прошлого года взыскательница вновь обратилась в службу судебных приставов, так как должник уволился и стал переводить незначительные суммы алиментов. Было возбуждено новое исполнительное производство.
Судебный пристав вызвал мужчину на приём, и тот предоставил все необходимые документы для перерасчета задолженности, а также информацию о новом месте работы. Размер долга превысил 280 тыс. рублей. Также суд назначил гражданину 20 часов обязательных работ.
Все эти меры принудительного взыскания привели к полному погашению задолженности по алиментам.
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Лора Луганская