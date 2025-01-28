Подмосковным должникам напомнили о праве на сохранение прожиточного минимума

Фото: istockphoto.com/ArtemSam
Граждане России, у которых взыскивают деньги в рамках исполнительных производств, в ряде случаев имеют право оставить себе прожиточный минимум или даже повышенную сумму, сообщает пресс-служба подмосковного главка ФССП.
Для того, чтобы оставить деньги неприкосновенными от взыскания, должник должен написать соответствующее заявление. Его можно подать онлайн — через портал госуслуг или через сервис подачи ходатайств ФССП России. Кроме того, можно лично обратиться в то подразделение судебных приставов, где ведётся исполнительное производство.
Сумма, остающаяся в распоряжении должника, может быть увеличена, если у должника есть дети или родственник-инвалид. Для этого следует подать соответствующее заявление в суд.
При этом сохранить за собой прожиточный минимум могут не все должники. Эта опция недоступна при выплатах алиментов, при возмещении вреда, причинённого здоровью и в связи со смертью кормильца, а также при возмещении ущерба, причинённого преступлением.
Читайте также:
Подмосковные приставы взыскали с хитрого алиментщика более 280 тыс. рублей
У ФССП появилась новая возможность по взысканию долгов
Более чем 40 участникам спецоперации из Подмосковья списали кредитные долги
«В 2024 году в Московской области право должников на ежемесячное сохранение прожиточного минимума было реализовано по 16657 поступившим заявлениям, сохранение прожиточного минимума обеспечено в рамках 20582 исполнительных производств», — отметил главный судебный пристав Московской области Андрей Тагаев.
Сумма, остающаяся в распоряжении должника, может быть увеличена, если у должника есть дети или родственник-инвалид. Для этого следует подать соответствующее заявление в суд.
При этом сохранить за собой прожиточный минимум могут не все должники. Эта опция недоступна при выплатах алиментов, при возмещении вреда, причинённого здоровью и в связи со смертью кормильца, а также при возмещении ущерба, причинённого преступлением.
Читайте также:
Подмосковные приставы взыскали с хитрого алиментщика более 280 тыс. рублей
У ФССП появилась новая возможность по взысканию долгов
Более чем 40 участникам спецоперации из Подмосковья списали кредитные долги
Лев Каштанов