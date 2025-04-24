100 подмосковных студотрядовцев пройдут обучение в Школе проводников

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО
Студенческие отряды Подмосковья открыли Школу проводников. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.
Будущие специалисты получат знания и навыки для работы с пассажирами в поездах.
навыки работы с оборудованием вагона и способы разрешения конфликтных ситуаций.
Читайте также:
Жители Подмосковья могут подать заявки на премию #МЫВМЕСТЕ
Волонтёры Подмосковья приступили к работе на голосовании по благоустройству
На подмосковной акции «День добрых дел» собрали 20 тонн гуманитарных грузов
«100 студотрядовцев пройдут обучение по программе, включающей теоретические занятия и практическую подготовку в сфере пассажирских перевозок. После обучения ребята получат свидетельства государственного образца о присвоении квалификации «Проводник пассажирского вагона третьего разряда». Бойцы будут официально трудоустроены в АО «ФПК», а затем отправятся в рейсы от Сочи до Мурманска», – рассказала министр информации и молодёжной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.Как пояснили в министерстве, студенты уже начали изучать нормативные документы и правила безопасности на железнодорожном транспорте. На практических занятиях ребята освоят грамотное обслуживание пассажиров; оказание первой помощи и действия в нештатных ситуациях;
навыки работы с оборудованием вагона и способы разрешения конфликтных ситуаций.
Читайте также:
Жители Подмосковья могут подать заявки на премию #МЫВМЕСТЕ
Волонтёры Подмосковья приступили к работе на голосовании по благоустройству
На подмосковной акции «День добрых дел» собрали 20 тонн гуманитарных грузов
Лора Луганская