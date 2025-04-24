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100 подмосковных студотрядовцев пройдут обучение в Школе проводников

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО

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Студенческие отряды Подмосковья открыли Школу проводников. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.
Будущие специалисты получат знания и навыки для работы с пассажирами в поездах.
«100 студотрядовцев пройдут обучение по программе, включающей теоретические занятия и практическую подготовку в сфере пассажирских перевозок. После обучения ребята получат свидетельства государственного образца о присвоении квалификации «Проводник пассажирского вагона третьего разряда». Бойцы будут официально трудоустроены в АО «ФПК», а затем отправятся в рейсы от Сочи до Мурманска», – рассказала министр информации и молодёжной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.
Как пояснили в министерстве, студенты уже начали изучать нормативные документы и правила безопасности на железнодорожном транспорте. На практических занятиях ребята освоят грамотное обслуживание пассажиров; оказание первой помощи и действия в нештатных ситуациях;
навыки работы с оборудованием вагона и способы разрешения конфликтных ситуаций.

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В «Новом Иерусалиме» открыли две экспозиции к 80-летию Великой Победы
24 апреля 2025, 21:45

В Государственном музее «Новый Иерусалим» открыли две экспозиции, посвящённые Победе в Великой Отечественной войне. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Фотодокументальный проект «Музей. Опалённые страницы» рассказывает, как музей, основанный в помещениях Ново-Иерусалимского монастыря в 1920 году, пережил годы войны, частичную эвакуацию и оккупацию Истры. Посетители увидят фотокопии документов и фот из фондов музея, документально-изобразительные материалы, раскрывающие истории спасённых и погибших коллекций, узнают о музейщиках, совершивших подвиг, спасая экспонаты», – рассказали в ведомстве.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Выставка «Война. Победа. Память» представит около 100 предметов плакатного и декоративно-прикладного искусства из собрания музея «Новый Иерусалим», созданных перед началом войны, в военное и послевоенное время.
«Плакаты, предметы скульптуры, изделия из фарфора, образцы лаковой миниатюры наравне с документами позволяют увидеть и осмыслить подвиг советского народа в годы войны, его героизм и мужество в борьбе с фашизмом, веру в Победу, запечатлённые мастерами в произведениях искусства», – добавили в пресс-службе.
Полная информация и билеты на обе выставки доступны по ссылке.

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Правоохранители и общественники Подмосковья обсудили безопасность детей на дорогах
24 апреля 2025, 21:19

Фото: пресс-служба Союза безопасности дорожного движения МО)

За первые три месяца 2025 года количество ДТП с участием детей в Подмосковье увеличилось на 13% и составило 69. Об этом сообщил заместитель начальника Госавтоинспекции Московской области Владимир Севостьянов, передаёт корреспондент «Радио 1» Анастасия Ларина.
В Подмосковье состоялся круглый стол на тему обеспечения безопасности детских маршрутов «дом – школа – дом» для разработки пилотного регионального проекта по улучшению внутридомовой и околошкольной инфраструктуры.
«К сожалению, в результате этих происшествий погибли пять детей. В прошлом году было три. При этом число пострадавших детей увеличилось на 11% и достигло 73. Дорожные аварии с участием несовершеннолетних составили 10% от общего числа учётных ДТП. Число погибших в них детей – 3%, а количество получивших травмы – 10%», – сказал Севостьянов.
Владимир Севостьянов (Фото: пресс-служба Союза безопасности дорожного движения МО)

Что касается категорий участников аварий, то это дети-пешеходы, дети-пассажиры и дети-водители самокатов и велосипедов.
«Самая обширная категория – дети-пешеходы. За отчётный период было зарегистрировано 30 наездов на несовершеннолетних пешеходов, что составило 43% от общего количества ДТП с детьми. Наезды привели к гибели троих детей и к 27 травмированным. По сравнению с прошлым годом число происшествий с детьми-пешеходами осталось на том же уровне. Количество пострадавших в них уменьшилось на 18%. Дети-пешеходы – одна из наиболее подверженных риску попадания в аварии категорий несовершеннолетних участников дорожного движения. При этом 41% всех наездов совершён в зоне нерегулируемых пешеходных переходов», – подчеркнул замначальника подмосковной ГАИ.
По его словам, это говорит о том, что дети в основном знают и соблюдают правила дорожного движения, стараются правильно перейти дорогу. Но нерадивые водители им такого преимущества не предоставляют. Подавляющее большинство подобных ДТП случается в те моменты, когда дети находятся без сопровождения взрослых

Евгения Каретникова (Фото: пресс-служба Союза безопасности дорожного движения МО)

О том, какие шаги нужно предпринять для безопасности детей на дорогах, рассказала начальник Управления регионального административного транспортного контроля Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Евгения Каретникова. Одно из уже принятых решений – увеличить до 200 метров радиус обследования пешеходных переходов возле школ.
«По установленному стандарту ранее мы обследовали перед началом учебного года 50 метров от школы. Проанализировав ситуацию в 2024 году, мы поняли, что этого недостаточно, и необходимо расширить радиус. Поэтому в этом году было принято решение расширить его до 200 метров. К новому учебному году при приёмке школ все пешеходные переходы возле них должны быть оборудованы и соответствовать нормативному состоянию.
В этом году мы утвердили типовую схему обустройства переходов вблизи образовательных учреждений. Эта схема доведена до всех муниципалитетов, которые на своей территории обязаны обустроить переходы по такому стандарту», – сказала Каретникова.
Она добавила, что разметка на таких переходах должна быть из термопластика. Она более яркая и сумерки, ближе к ночному времени, даёт определённую яркость для водителя, чтобы он был внимательнее.

Сергей Леонов (Фото: пресс-служба Союза безопасности дорожного движения МО)

Заместитель председателя Общественной палаты Московской области Сергей Леонов подчеркнул, как важно наладить координацию действий граждан и властей.
«Обеспечение безопасности детских маршрутов «школа – дом – школа» – это не просто вопрос технического регулирования, а вопрос доверия родителей к действующей системе власти, доверия детей к взрослым и, в конечном итоге, доверия общества к власти. Сегодня важно выстроить устойчивую модель взаимодействия между органами власти и институтами гражданского общества. Ведь безопасность детей – та точка, где у нас не может быть разногласий. Это наша общая ответственность. Совместно с администрациями, с Управлением ГАИ Московской области, с образовательными учреждениями мы готовы организовывать регулярные дни безопасности, рейды, профилактических мероприятий. Но главное – мы готовы быть глазами и голосом общества на местах», – отметил Леонов.
Марьяна Кристалинская (Фото: пресс-служба Союза безопасности дорожного движения МО)

Ещё одна участница круглого стола, президент общественной организации «Сообщество родителей Одинцовского городского округа» Марьяна Кристалинская, рассказала о проекте «Родительский патруль».
«Наш проект направлен на привлечение внимания детей и взрослых к безопасному поведению на дороге. Начиная с 7.30 утра активные родители помогают детям на нерегулируемых пешеходных переходах безопасно пересекать дорогу. В это время движение транспорта наиболее интенсивное, и родители выходят на дороги в световозвращающих жилетах с надписью «Родительский патруль», – пояснила Кристалинская.
Организатором круглого стала выступил Союз безопасности дорожного движения Московской области при содействии Минтранса Подмосковья при поддержке Госавтоинспекции региона.

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Приезжую выдворили из России после поджога сухой травы в Домодедове
24 апреля 2025, 20:11

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по МО

Приезжую из ближнего зарубежья выдворили из России после поджога сухой травы в городском округе Домодедово. Её также оштрафовали, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
21 апреля в дежурную часть поступило сообщение о поджоге в микрорайоне Южный. Пал травы попал на видео. На нём зафиксировано, как две женщины идут между домами, и одна из них поджигает сухую траву.
«Сотрудники полиции установили и доставили в территориальный отдел уроженку одной из республик ближнего зарубежья 1979 года рождения, которая совершила противоправное деяние. На неё составили протокол об административном правонарушении и оштрафовали на 20 тысяч рублей. Кроме того, за нахождение в стране с нарушением режима пребывания правонарушительница выдворена за пределы России», – отметила Петрова.
В подмосковном главке МВД напомнили, что ежегодно из-за пала травы происходят сотни настоящих пожаров, в результате которых гибнут люди и животные.

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Министр транспорта Подмосковья Сибатулин предложил перевести конкурсы на пассажироперевозки в цифру
Минтранс Подмосковья призвал перевести конкурсы на пассажироперевозки в цифру
24 апреля 2025, 19:56

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин представил пять законодательных инициатив на Всероссийском Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по конкурентной политике региона.
«Конкурсы на пассажирские перевозки нужно полностью перевести в электронную форму. Среди актуальных вопросов также – доступ новых компаний к торгам, которого они лишены, не имея опыта. Нужны изменения в законодательстве с точки зрения требований к участникам госзакупок из разных сфер строительства. Компания, построившая школу, должна иметь право построить дорогу», – отметил министр.
По словам Сибатулина, нужно также предусмотреть требования к материально-техническим ресурсам и рабочим при закупках на содержание дорог.
«Сейчас здесь одна метрика: опыт. Нужна ещё одна, по наличию машин, механизмов и дорожных рабочих», – отметил министр.
Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Пятым предложением стало предоставление заказчикам права запрашивать обеспечение на полную сумму аванса при полном казначейском сопровождении контрактов.

По мнению министра исполнение этих пяти инициатив облегчат проведение конкурсов, закупок и устранят проблемы обеспечения контрактов.

В этом году Московская область выступает экспертным партнёром ХХ юбилейного Всероссийского Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ». Стенд Подмосковья по традиции представил Комитет по конкурентной политике региона.

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Мытищинские баскетболистки стали призёрами всероссийских соревнований
24 апреля 2025, 19:08

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Баскетболистки спортшколы олимпийского резерва из городского округа Мытищи завоевали бронзу всероссийских соревнований среди девушек до 15 лет им. Евгения Гомельского. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В матче за третье место подмосковные баскетболистки встретились с СШОР им. Александра Гомельского из Москвы. За три с половиной минуты начался финишный рывок подмосковных баскетболисток.
«Начало положил меткий трехочковый от MVP прошлого сезона Дарьи Челак, которая в итоге стала самым результативным игроком матча –16 очков, девять перехватов и шесть передач. За минуту до конца игры перевес спортсменок из Мытищ составлял уже семь очков. Встреча завершилась со счетом 61:54», – рассказали в ведомстве.
Челак вошла в символическую сборную соревнований. Всего в турнире приняли участие три подмосковные команды. «Спарта энд К» СШОР по ИВС из Ленинского городского округа заняла шестое место, а СШОР по баскетболу «Спартак» из Люберец – девятое.

Финал соревнований прошёл в городе Салават в Башкирии.

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