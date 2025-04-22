Жители Подмосковья могут подать заявки на премию #МЫВМЕСТЕ

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО
Стартовал приём заявок на пятую Международную премию #МЫВМЕСТЕ, запущенной по поручению президента. Цель – поддержка проектов, направленных на помощь людям в России и в мире, сказали в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.
«Подмосковье принимает активное участие в премии #МЫВМЕСТЕ. За время проекта от региона было подано около 4 тыс. заявок, в финал на федеральном уровне прошли 32 проекта, шесть из которых в итоге стали финалистами. Это молодёжь, волонтёры, социально ориентированные НКО, бизнесмены, журналисты, которые помогают тем, кто в этом нуждается, делают наше Подмосковье ещё лучше», – рассказала руководитель министерства Екатерина Швелидзе.Она добавила, что премия позволяет участникам получить признание своей деятельности, помощь в развитии проекта, найти единомышленников и партнëров, а
Премия предусматривает четыре категории: «Личность»; «НКО и проекты»; «Компании» и «Территория». В каждой из них – 12 номинаций.
Заявки на участие принимают до 23 июня по ссылке. Церемония награждения состоится с 2 по 5 декабря в Москве на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в Национальном центре «Россия».
Читайте также:
Школьница из Каширы поделилась впечатлениями от участия в форуме #МЫВМЕСТЕ
Международный форум #МЫВМЕСТЕ объединит более 20 тыс. участников
Регистрацию на Международный форум # МЫВМЕСТЕ продлили до 25 ноября
Лора Луганская