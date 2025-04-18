103-летнему ветерану из Балашихи вручили медаль к годовщине Победы

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Юбилейную медаль в честь 80-летия Победы получил проживающий в Балашихе ветеран Великой Отечественной войны Александр Григорьевич Золотов, награду вручил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает 360.ru.
Александр Золотов ушёл на войну в 1941 году. Когда немцы шли на Рязанскую область, артиллерийская батарея Золотова охраняла станцию Узловая, где ремонтировались паровозы. Там при налёте немецкой авиации Золотов оглох на одно ухо. Часть бойцов, включая Золотова, осталась на посту, а другая часть отошла пообедать.
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«Слышу мотор — значит, немецкий самолет летит. Я только выскочил, и в этот момент бомба — бах. В орудия, где люди кушали на обеде. Когда я вышел, меня на метров десять отнесло», — рассказал ветеран.Победу Александр Золотов встретил в 30 километрах от Берлина.
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Лев Каштанов