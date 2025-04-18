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103-летнему ветерану из Балашихи вручили медаль к годовщине Победы

Фото: istockphoto.com/Olga Chetvergova

Фото: istockphoto.com/Olga Chetvergova

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Юбилейную медаль в честь 80-летия Победы получил проживающий в Балашихе ветеран Великой Отечественной войны Александр Григорьевич Золотов, награду вручил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает 360.ru.
Александр Золотов ушёл на войну в 1941 году. Когда немцы шли на Рязанскую область, артиллерийская батарея Золотова охраняла станцию Узловая, где ремонтировались паровозы. Там при налёте немецкой авиации Золотов оглох на одно ухо. Часть бойцов, включая Золотова, осталась на посту, а другая часть отошла пообедать.

«Слышу мотор — значит, немецкий самолет летит. Я только выскочил, и в этот момент бомба — бах. В орудия, где люди кушали на обеде. Когда я вышел, меня на метров десять отнесло», — рассказал ветеран.
Победу Александр Золотов встретил в 30 километрах от Берлина.

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#балашиха
#ветеран
#великая отечественная война
#игорь брынцалов
#победа
Загруженность дорог Московской области утром 18 апреля составила пять баллов
18 апреля 2025, 10:21

Фото: istockphoto.com/Olga Chetvergova

На пять баллов из десяти возможных оценивается уровень загруженности подмосковных дорог по состоянию на утро пятницы, 18 апреля, основные заторы отмечаются при движении в сторону Москвы на двух федеральных трассах и двенадцати шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Сложности с проездом наблюдаются на трассах М-9 «Балтия» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Московской области сегодня утром выехало более миллиона машин, что на 0,7% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#подмосковье
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В Подмосковье спасли запертого в квартире мужчину с инсультом
18 апреля 2025, 10:10

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Одинокого 59-летнего мужчину, который нуждался в медицинской помощи, но не мог самостоятельно отпереть дверь своей квартиры, спасли работники Мособлпожспаса, инцидент произошёл в посёлке Мостовик Сергиево-Посадского округа.
«За помощью в единую службу спасения «Система-112» обратился сосед мужчины. Он рассказал, что слышит крики о помощи и стук из соседней двери, но войти не может, так как дверь изнутри закрыта на задвижку», — говорится в сообщении.
Спасатели оперативно прибыли на место вызова и в присутствии полиции вскрыли дверь слесарным инструментом. На полу у двери лежал сильно истощённый хозяин квартиры. Спасатели перенесли мужчину на кровать, а после медицинского осмотра транспортировали для дальнейшей госпитализации. Предварительный диагноз хозяина квартиры — инсульт.

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

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#спасатели
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Комлесхоз Подмосковья объявил о старте весеннего фотоконкурса
18 апреля 2025, 09:54

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО/Андрей Киселёв

Фотоконкурс «Весеннее настроение» открылся в Московской области, принять в нём участие приглашают всех любителей природы, сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.
«Отправляйтесь в весенний лес и делитесь красотой подмосковной природы! Самые красивые фотографии будут опубликованы в телеграмм-канале Комитета», — говорится в сообщении.
Для участия в конкурсе фотографию весеннего леса следует разместить в закрепленном сообщении в телеграмм-канале областного Комлесхоза под постом фотоконкурса или в чатах 19 подмосковных лесничеств с хештегом #весеннеенастроение2025. Работы принимаются до 18 мая.

По итогам голосования будут выбраны пять лучших фотографий, авторы которых получат призы.

В ведомстве подчеркнули, что фотографии на конкурс должны быть сделаны именно на территории подмосковных лесничеств, а не в городском парке или на дачном участке. В конкурсе также не могут принимать участие изображения, созданные при помощи искусственного интеллекта.

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В Подмосковье задержали мужчину с 60 свёртками с наркотиками в ботинке
18 апреля 2025, 09:37

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО/Андрей Киселёв

31-летнего уроженца одной из среднеазиатских стран задержали в Егорьевске по подозрению в распространении наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Полицейские остановили такси, в котором злоумышленник ехал в качестве пассажира, провели личный досмотр и обнаружили под стелькой в ботинке у мужчины 60 свёртков с порошкообразным веществом. В ходе разговора с правоохранителями мужчина рассказал, что ещё шесть таких свёртков он разложил в тайники на территории города», — говорится в сообщении.
Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

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#полиция
#криминал
#мвд московской области
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Названо расписание остановок экомобилей в Подмосковье в предстоящие выходные
18 апреля 2025, 09:23

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В Подмосковье продолжает работу программа по приёму пластиковых отходов с участием экомобилей. За сданный пластик начисляются бонусы от сети магазинов «ВкусВилл», которые можно использовать при оплате покупок, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Экомобиль представляет собой специализированный транспорт, оборудованный для сбора и временного хранения вторсырья. Проект направлен на развитие инфраструктуры раздельного сбора отходов и поддержку экологических инициатив в регионе.

С полным списком принимаемых видов пластика можно ознакомиться по ссылке.

График остановок экомобилей на ближайшие выходные:

19 апреля:

  • Мытищи: ул. Лунчанского, парковка перед ТЦ «Перловский»;
  • Химки: ул. Ленинградская, д. 9 и д. 16;
  • Домодедово: мкр. Центральный, ул. Каширское шоссе, д. 107, парк культуры и отдыха «Ёлочки»;
  • Подольск: ул. Свердлова, д. 26
20 апреля:

  • Красногорск: мкр. Опалиха, разворотное кольцо на 28 340 км Волоколамского шоссе;
  • Балашиха; ул. Объединения, д. 4;
  • Коломна; рядом с ДК «Цементник»;
  • Люберцы: Малаховка, Быковское шоссе, д. 53 (координаты: 55.622842, 38.000749).

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