В Наро-Фоминске ветеран Афганской войны провёл урок мужества

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.
Урок мужества состоялся у мемориала «Чёрный тюльпан» в Наро-Фоминске, посвящённого памяти жителей округа, погибших в различных военных конфликтах, занятие провёл председатель муниципального Совета ветеранов, участник войны в Афганистане Сергей Тестов, сообщает 360.ru.
Сергей Тестов поделился воспоминаниями о своём боевом опыте, а также рассказал об обороне Наро-Фоминска от немецко-фашистских захватчиков, которая продолжалась 66 дней.
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«К сожалению, ветераны Великой Отечественной войны уходят, в Наро-Фоминске осталось 732 ветерана, а непосредственных участников боевых действий — 12. Три из них перевалили столетний рубеж», — сказал Сергей Тестов.По завершении мероприятия его участники возложили к мемориалу цветы и почтили память погибших минутой молчания.
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Лев Каштанов