12 компаний начали строительство в новых подмосковных индустриальных парках
12 резидентов индустриальных парков нового формата, которые сегодня запускает Московская область, приступили к строительству. Об этом рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
На площадках индустриальных парков «Ключ» в Дмитрове, «Союз» в Жуковском и «Титан» в Ленинском частные инвесторы строят в рамках больших форматов «лайт индастриал». Первые объекты начнут вводить с конца года.
«На наших новых индустриальных площадках мы реализовали механизм упрощённой выдачи разрешений на строительство. Документ можно получить всего за пять дней. Этим инструментом пользуются резиденты наших площадок. Разрешения уже получили 24 компании. Эти инвесторы планируют суммарно вложить в свои проекты около 74 миллиардов рублей. Сегодня на стройку вышли уже 12 компаний», – рассказала Зиновьева.Она напомнила, что в августе в Московской области открыли первую очередь индустриального парка в формате «всё включено». Это «Титан» в Ленинском городском округе. До конца года также будут запущены первые очереди индустриальных парков «Ключ» и «Союз». Ещё два парка – «Вектор» в Сергиево-Посадском и «Импульс» в Раменском округах – начнут запускать в следующем году.
По данным подмосковного Мининвеста, запуск в регионе пяти новых индустриальных парков позволит привлечь 200 миллиардов рублей частных инвестиций и создать более 30 000 рабочих мест.