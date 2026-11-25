25 ноября 2026, 12:12

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

12 резидентов индустриальных парков нового формата, которые сегодня запускает Московская область, приступили к строительству. Об этом рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.





На площадках индустриальных парков «Ключ» в Дмитрове, «Союз» в Жуковском и «Титан» в Ленинском частные инвесторы строят в рамках больших форматов «лайт индастриал». Первые объекты начнут вводить с конца года.

«На наших новых индустриальных площадках мы реализовали механизм упрощённой выдачи разрешений на строительство. Документ можно получить всего за пять дней. Этим инструментом пользуются резиденты наших площадок. Разрешения уже получили 24 компании. Эти инвесторы планируют суммарно вложить в свои проекты около 74 миллиардов рублей. Сегодня на стройку вышли уже 12 компаний», – рассказала Зиновьева.