25 ноября 2026, 12:06

оригинал Фото: медиасток.рф

Форум Ассоциации русских школ за рубежом открылся в Москве во вторник, 24 ноября. Мероприятия в его рамках будут проходить на разных площадках, одно из них состоится в Физтех-лицее им. П.Л. Капицы в Долгопрудном. Организатор форума — Центр международного сотрудничества Минпросвещения России.





Встречу участников съезда в Физтех-лицее организуют в формате круглого стола.





«Собравшиеся обсудят вопросы, связанные с повышением качества технологического образования», — говорится в сообщении.