В подмосковном Физтех-лицее проведут круглый стол Форума русских школ за рубежом
Форум Ассоциации русских школ за рубежом открылся в Москве во вторник, 24 ноября. Мероприятия в его рамках будут проходить на разных площадках, одно из них состоится в Физтех-лицее им. П.Л. Капицы в Долгопрудном. Организатор форума — Центр международного сотрудничества Минпросвещения России.
Встречу участников съезда в Физтех-лицее организуют в формате круглого стола.
«Собравшиеся обсудят вопросы, связанные с повышением качества технологического образования», — говорится в сообщении.Кроме того, гости посетят лаборатории Технопарка: крупного естественнонаучного образовательного кластера, созданного на базе лицея.
Форум завершится 27 ноября. По его итогам участники примут резолюцию, которая определит пути развития Ассоциации русских школ за рубежом.