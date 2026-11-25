В Коломне семьи военнослужащих встретились в «Семейной гостиной»
В Коломенской духовной семинарии состоялась встреча с жёнами и матерями участников спецоперации. Мероприятие прошло в рамках партпроекта «Женское движение Единой России».
В ходе «Семейной гостиной» участницы задали вопросы представителям духовенства и власти о социальной защите, психологической помощи и образовании детей. Они также поделились личным опытом и получили поддержку.
Проект стартовал в 2022 году. Встречи с семьями военных прошли во всех муниципалитетах Подмосковья.
«Встреча в рамках Православной гостиной проходит уже в 48-й раз. Когда мы только начинали, именно такие гостиные дали импульс изменениям в законодательстве по поддержке семей участников СВО. Женщины сами выступали инициаторами новых законов и указов, подсказывали, какая помощь нужна семьям и бойцам, вернувшимся с фронта. Сегодня наши встречи – это ещё и возможность увидеть другие города, укрепить культурные связи», – сказала региональный координатор «Женского движения Единой России», уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.
Секретарь местного отделения «Единой России», глава Коломны Виктор Верещагин назвал главной задачей поддержку семей бойцов, чтобы они чувствовали опору и не оставались наедине со своими трудностями.
«Я впервые участвую в такой встрече. В Коломну переехала почти два года назад и недавно вступила в «Женское движение Единой России». Стала привлекать других женщин, потому что общение очень важно. Когда человек совсем один, на нём быт и ребёнок, справиться тяжело. Друг в друге мы находим опору», – поделилась супруга военнослужащего из Коломны Маргарита.
Православные гостиные регулярно проходят в Московской области при поддержке партии «Единая Россия». Эти встречи объединяют семьи участников СВО, помогают сохранить традиции духовности, укрепить связи между поколениями и создать пространство для доверительного общения.