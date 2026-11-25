25 ноября 2026, 12:00

оригинал Фото: КДС «Православная гостиная»

В Коломенской духовной семинарии состоялась встреча с жёнами и матерями участников спецоперации. Мероприятие прошло в рамках партпроекта «Женское движение Единой России».





В ходе «Семейной гостиной» участницы задали вопросы представителям духовенства и власти о социальной защите, психологической помощи и образовании детей. Они также поделились личным опытом и получили поддержку.



Фото: КДС «Православная гостиная»

Проект стартовал в 2022 году. Встречи с семьями военных прошли во всех муниципалитетах Подмосковья.

«Встреча в рамках Православной гостиной проходит уже в 48-й раз. Когда мы только начинали, именно такие гостиные дали импульс изменениям в законодательстве по поддержке семей участников СВО. Женщины сами выступали инициаторами новых законов и указов, подсказывали, какая помощь нужна семьям и бойцам, вернувшимся с фронта. Сегодня наши встречи – это ещё и возможность увидеть другие города, укрепить культурные связи», – сказала региональный координатор «Женского движения Единой России», уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.

Фото: КДС «Православная гостиная»

«Я впервые участвую в такой встрече. В Коломну переехала почти два года назад и недавно вступила в «Женское движение Единой России». Стала привлекать других женщин, потому что общение очень важно. Когда человек совсем один, на нём быт и ребёнок, справиться тяжело. Друг в друге мы находим опору», – поделилась супруга военнослужащего из Коломны Маргарита.