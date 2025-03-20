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13 подмосковных кинотеатров участвуют во Всероссийской акции «Кино Победы»

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Фото: пресс-служба Минобразования МО

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В Подмосковье проходит Всероссийская акция «Кино Победы», сообщили в пресс-службе Минобразования региона. В рамках акции школьники бесплатно смотрят фильмы о Великой Отечественной войне в кинотеатрах региона.
Показы будут проходить до 30 апреля. Учащиеся организованно посещают киносеансы в учебное время по договорённости с кинотеатрами.
«В афише акции – такие фильмы, как «А зори здесь тихие», «Они сражались за Родину», «28 панфиловцев», «Офицеры», «Белорусский вокзал», «Судьба человека», «Баллада о солдате», «Брестская крепость», «Летят журавли», «Разгром немецких войск под Москвой», «Восхождение», «Торпедоносцы», «Два бойца», «Битва за Севастополь», «Обыкновенный фашизм», – рассказали в министерстве.
В Подмосковье в мероприятиях участвуют 13 кинотеатров. Их список можно найти по ссылке.

Акция «Кино Победы» организована Министерством культуры и Министерством просвещения России. Она проводится в рамках просветительских мероприятий, посвящённых 80-летию Великой Победы.

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Запуск временного пешеходного моста в Поречье перенесли на 1 апреля
20 марта 2025, 20:50

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Завершить возведение временного моста для пешеходов через реку Москву в деревне Поречье Рузского муниципального округа планируют 1 апреля. Тогда же для капремонта перекроют движение по основному мосту, сообщили в пресс-службе Минтрансе Подмосковья.
«Сроки запуска временного моста перенесли из-за изменения конструктивного решения при его монтаже. Строители уже обустроили временные разворотные и остановочные площадки для организации автобусного сообщения», – пояснили в ведомстве. В министерстве добавили, что запустить рабочее движение по основному сооружению в Поречье рассчитывают в конце июля, а завершить капремонт – в сентябре.
Капитальный ремонт сооружения проведут по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

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В Московской области готовятся к началу сезона ремонта дорог
20 марта 2025, 20:39

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Подмосковные дорожники готовятся к старту ремонтного сезона. Его рассчитывают открыть в начале апреля при наступлении устойчивой плюсовой температуры, сообщили в пресс-службе Минтранса региона.
«Сотрудники Мосавтодора готовят к работе спецтехнику – грейдеры, катки, фрезы, асфальтоукладчики, экскаваторы и комбинированные дорожные машины. При укладке нового покрытия будут использовать асфальтобетонные смеси отечественного производства, отвечающие требованиям ГОСТ. Они имеют большую плотность материала за счёт наличия в составе щебня различных параметров. Это гарантирует износоустойчивость и увеличивает межремонтные сроки», – пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Как отметили в ведомстве, такой асфальтобетон впервые применили в Подмосковье в 2021 году. За это время с помощью подобных смесей отремонтировали более 1,6 тыс. км региональных дорог.

Специалисты будут отслеживать ход ремонта в системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры – СКПДИ. Качество смеси до и после укладки покрытия проверит экспертная организация.

Работы будут проводить в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В ремонтном сезоне 2025 года по этому нацпроекту планируют обновить более 320 участков региональных дорог протяжённостью около 840 км.

Ознакомиться с программой ремонта можно по ссылке.

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В Долгопрудном запустили светофор с искусственным интеллектом
20 марта 2025, 20:25

Фото: пресс-служба ООО «Аркона»

В городе Долгопрудном на пересечении улицы Первомайской и Институтского переулка начал работу светофор SMARTLIGHT с использованием искусственного интеллекта. Система будет адаптивно управлять дорожным движением, сообщили в подмосковном Минтрансе.
«Для повышения безопасности пешеходов мы ищем эффективные решения. Поэтому специалисты Мосавтодора решили провести эксперимент. Был выбран перекрёсток у школы №1, МФТИ и студгородка с интенсивным движением пешеходов, где обустроили умный светофор», – рассказали в ведомстве.
Объект введён в режим обучения. По завершении всех работ встроенные камеры и датчики в режиме реального времени будут фиксировать и анализировать поток автомобилей и пешеходов. Если автомобильный трафик интенсивный, светофор дольше удерживает зелёный сигнал, улучшая пропускную способность. При снижении потока система сокращает время зелёного, чтобы уменьшить длительность ожидания. Если людей нет, пешеходная фаза исключается. Это сокращает ненужные остановки транспорта.

Дополнительно светофор оснастили адаптивной подсветкой, которая включается в тёмное время суток. Во время зелёного сигнала для пешеходов подсветка освещает переход, при красном – тротуар.

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В Московской области открылся весенний сезон охоты на птицу
20 марта 2025, 19:46

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В Подмосковье 20 марта начался весенний сезон охоты на птицу, сообщили в пресс-службе Комлесхоза региона. До 10 мая в Московской области разрешена охота на селезня из укрытия с использованием живой подсадной утки.
«Сроки открытия сезона зависят от выбранного способа охоты, а также от зоны Подмосковья, где находится охотничье угодье. Утверждены постановление губернатора Московской области «О видах разрешённой охоты и ограничениях охоты в охотничьих угодьях», – рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
Как отметили в ведомстве, в весенний сезон запрещена охота с подхода. Исключение – охота на глухаря на току.

В региональном Комлесхозе напомнили, что охота с нарушением её срока, способа, а также с применением недопустимых орудий является административным правонарушением. За это предусмотрена ответственность в виде лишения права на охоту сроком от года до двух лет.

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В Солнечногорске запустили производство зубных паст для людей и животных
20 марта 2025, 19:09

Фото: пресс-служба компании WNT Production Group

На территории цифрового промышленного коворкинга в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске стартовало производство средств для полости рта. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Производитель косметических средств WNT Production Group выпускает зубные пасты, спреи, ополаскиватели и пенки, в том числе для профессиональных стоматологических процедур. Компания производит продукцию по формулам заказчика и по разработкам собственных технологов.
«Запуск производства зубных паст стал частью масштабного проекта компании. Инвестиции в его реализацию оцениваются в 1 млрд рублей. Полтора года назад компания запустила в индустриальном парке «Есипово» производство косметики. Менее чем за год удалось на 70% увеличить мощности предприятия и приступить к запуску новых линий», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Компания уже приступила к производству отбеливающих зубных паст с древесным углём, исландским мхом и цитрусовыми экстрактами, с маслом чайного дерева, экстрактами розмарина, ромашки, прополиса, а также паст для детей.

Технологи разработали и пасты с необычными компонентами и вкусами. Так, в ближайшее время начнут выпускать средства для полости рта на основе восточных ингредиентов – с экстрактами женьшеня, корицы и кардамона. Среди новых вкусов – красный апельсин, розовый перец, берёза, мята, табак и ваниль.
«Сейчас спросом пользуются зубные пасты в дозаторах. Производство такой продукции сложнее. Специально для этого нам пришлось модифицировать оборудование. В начале года мы расширили линейку профессиональных стоматологических средств, премиальных зубных паст с эксклюзивными вкусами и ингредиентами. Также приступили к изготовлению зубных паст для животных», – рассказала гендиректор компании WNT Production Group Кристина Бармина.
Рецептуру каждого нового продукта разрабатывают технологи предприятия в собственной лаборатории компании, расположенной в индустриальном парке.

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