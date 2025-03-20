13 подмосковных кинотеатров участвуют во Всероссийской акции «Кино Победы»

Фото: пресс-служба Минобразования МО
В Подмосковье проходит Всероссийская акция «Кино Победы», сообщили в пресс-службе Минобразования региона. В рамках акции школьники бесплатно смотрят фильмы о Великой Отечественной войне в кинотеатрах региона.
Показы будут проходить до 30 апреля. Учащиеся организованно посещают киносеансы в учебное время по договорённости с кинотеатрами.
Акция «Кино Победы» организована Министерством культуры и Министерством просвещения России. Она проводится в рамках просветительских мероприятий, посвящённых 80-летию Великой Победы.
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«В афише акции – такие фильмы, как «А зори здесь тихие», «Они сражались за Родину», «28 панфиловцев», «Офицеры», «Белорусский вокзал», «Судьба человека», «Баллада о солдате», «Брестская крепость», «Летят журавли», «Разгром немецких войск под Москвой», «Восхождение», «Торпедоносцы», «Два бойца», «Битва за Севастополь», «Обыкновенный фашизм», – рассказали в министерстве.В Подмосковье в мероприятиях участвуют 13 кинотеатров. Их список можно найти по ссылке.
Акция «Кино Победы» организована Министерством культуры и Министерством просвещения России. Она проводится в рамках просветительских мероприятий, посвящённых 80-летию Великой Победы.
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Лора Луганская