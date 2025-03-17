В Московской области прошел региональный семинар «Орлята России»

Фото: Министерство образования Московской области
В Клинской гимназии имени В. И. Танеева, которая является одной из ведущих школ проекта «Орлята России», прошёл региональный семинар-совещание для педагогов общеобразовательных организаций, работающих по программам этого проекта, сообщает Министерство образования Московской области.
В Красногорске обсудили профилактику детского травматизма на дорогах
В Раменском колледже наградили победителей областного чемпионата «Профессионалы»
В подмосковных школах прошла тематическая неделя «Математика вокруг нас»
Дайана Хусинова