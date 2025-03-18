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В Физтех-лицее имени П. Л. Капицы впервые прошла Международная олимпиада по физике

Фото: Министерство образования Московской области

Фото: Министерство образования Московской области

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С 9 по 15 марта в Технопарке Физтех-лицея имени П. Л. Капицы прошла первая Международная олимпиада по физике имени Капицы (Kapitsa International Physics Olympiad, KIPhO). В соревнованиях приняли участие более 100 школьников из 14 регионов России и стран СНГ, сообщает Министерство образования Московской области.
Олимпиада включала три тура: индивидуальный теоретический, экспериментальный и командный. Участники решали сложные задачи, проводили эксперименты и использовали компьютерные технологии для обработки данных. Помимо состязаний, программа мероприятия предоставила возможность обмена опытом и общения с единомышленниками.

Ученики Физтех-лицея продемонстрировали высокий уровень подготовки, завоевав награды в индивидуальном и командном зачётах. Золотые медали в личном первенстве получили Леонард Гуранда, Ярослав Агеев, Илья Шпаков и Серафим Бунин. Серебряные награды достались Федору Шишкину, Милане Гаджиевой, Андрею Мальцеву, Александру Сируляеву и Вадиму Лебедеву. Бронзу завоевали Александр Казаков, Иван Эстрих и Ксения Микульская.

Фото: Министерство образования Московской области

В командном зачёте серебряные медали получили Иван Эстрих, Ксения Микульская, Александр Казаков и София Богатырёва. Бронзовые награды завоевали Андрей Мальцев, Леонард Гуранда, Регина Руденок, Ярослав Агеев, Вадим Лебедев, Илья Шпаков и Серафим Бунин.

Первая олимпиада KIPhO стала важным событием для юных физиков. Организаторы верят, что она станет традицией и каждый год будет объединять талантливых школьников, которые увлекаются наукой.

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В музее комплекса по переработке отходов в Подмосковье появились морские раковины
18 марта 2025, 11:01

Фото: istockphoto / retouchman

На предприятиях по переработке отходов в Московской области сотрудники сортировки регулярно находят необычные предметы. Недавно на КПО «Нева» были обнаружены морские раковины — популярный элемент декора советских квартир. Эти предметы не только создавали уют, но и отражали модные тенденции того времени, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Все отходы, поступающие на предприятие, проходят тщательную сортировку, в ходе которой 44 вида вторичного сырья направляются на переработку. Между тем найденные вещи, утратившие для кого-то ценность, получают вторую жизнь в музее «Культурный слой».

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору


Сегодня в музейном комплексе собрано более 2 тысяч уникальных экспонатов, представляющих интерес для посетителей. Ознакомиться с коллекцией можно на КПО «Восток» в Егорьевске, КПО «Нева» в Солнечногорске, а также в онлайн-версии музея.

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Подмосковные строители завершили восстановление сталинского дома в Мариуполе
18 марта 2025, 10:41

Фото: istockphoto / retouchman

Фонд капитального ремонта Московской области завершил восстановление пятиэтажного жилого дома в Ильичевском районе Мариуполя. Контроль за строительными работами осуществляли специалисты «Управления технического надзора за капитальным ремонтом», сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
По итогам технического обследования здание, построенное в 1954 году, было признано ограниченно-работоспособным.

В рамках капитального ремонта проведены следующие работы:

  • восстановление покрытия и ограждающих конструкций кровли;
  • замена оконных блоков;
  • модернизация системы центрального отопления.
Кроме того, специалисты из Подмосковья отреставрировали фасад здания.

Объект введён в эксплуатацию и передан на баланс администрации города. Фонд капитального ремонта Московской области работает под руководством Министерства ЖКХ региона.

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Стало известно, сколько яиц покупают жители Подмосковья в месяц
18 марта 2025, 10:24

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В магазинах и на рынках Подмосковья представлен широкий ассортимент яиц — куриные и перепелиные, белые и коричневые, различных категорий и размеров.
Этот продукт является ценным источником белка, необходимого для восстановления тканей, а также содержит витамины B12 и D, поддерживающие здоровье нервной и иммунной систем. В прошлом месяце жители региона приобрели 159,4 миллиона яиц, что составляет около 5,6 миллиона штук в день, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Помимо сетевых и розничных магазинов, яйца продаются на рынках и ярмарках, где проходят проверки региональной государственной ветеринарной службы. За месяц было проведено свыше 500 исследований продукции, отобрано более 400 проб. В регионе работает 79 государственных лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы, в которых задействованы 123 специалиста.

Ранее в министерстве сообщили, что в Подмосковье реализуется инвестиционный проект по созданию комплекса по производству яиц, который к 2028 году достигнет мощности 630 миллионов штук в год. Также введён в эксплуатацию селекционно-генетический центр «Смена», который позволит заменить импорт инкубационного яйца для бройлерного производства. В перспективе к 2030 году объём производства яиц в регионе планируется увеличить в 5,5 раза.

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Загруженность подмосковных дорог утром 18 марта достигла шести баллов
18 марта 2025, 10:11

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Утром 18 марта, загруженность дорог Московской области составляет 6 баллов. На дорогах региона зафиксировано 1 млн автомобилей, что на 2% больше по сравнению с обычным трафиком прошлого месяца, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Основные пробки наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-4 «Дон», М-9 «Балтия» и на таких шоссе, как Ленинградское, Ярославское, Щёлковское, Носовихинское, Каширское, Симферопольское, Варшавское, Киевское, Боровское, Минское, Можайское, Рублёво-Успенское, Волоколамское, Пятницкое шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров.

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#подмосковье
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Красногорский ЖК «М_5» признан лучшей новостройкой в Подмосковье
18 марта 2025, 09:33

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В городском округе Красногорск продолжается строительство жилого комплекса «М_5». Проект включает два клубных дома, расположенных на закрытой территории с тщательно продуманным благоустройством, которое разделяет общественные пространства на активные и спокойные зоны, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
ЖК находится рядом с Москвой-рекой, вдали от загруженных магистралей и промышленных объектов. В домах предусмотрены удобные подъезды на уровне земли, кладовые для хранения вещей, помещения для колясок, просторные лобби и подземный паркинг.

Комплекс обладает удобной транспортной доступностью: предусмотрены выезды на Ильинское, Новорижское, Волоколамское шоссе и МКАД, а также в шаговой доступности расположена станция МЦД «Павшино».

Проект, реализуемый девелопером «Садовое кольцо», стал победителем в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Московской области» на градостроительном конкурсе «ТОП ЖК-2025». Жюри оценивало номинантов по 133 критериям, включая актуальность архитектурных решений, качество строительства, экономическую устойчивость, энергоэффективность и уровень благоустройства. Особое внимание было уделено комплексному развитию территории и озеленению.

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