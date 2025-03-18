В Физтех-лицее имени П. Л. Капицы впервые прошла Международная олимпиада по физике

На предприятиях по переработке отходов в Московской области сотрудники сортировки регулярно находят необычные предметы. Недавно на КПО «Нева» были обнаружены морские раковины — популярный элемент декора советских квартир. Эти предметы не только создавали уют, но и отражали модные тенденции того времени, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.