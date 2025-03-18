В Физтех-лицее имени П. Л. Капицы впервые прошла Международная олимпиада по физике

Фото: Министерство образования Московской области
С 9 по 15 марта в Технопарке Физтех-лицея имени П. Л. Капицы прошла первая Международная олимпиада по физике имени Капицы (Kapitsa International Physics Olympiad, KIPhO). В соревнованиях приняли участие более 100 школьников из 14 регионов России и стран СНГ, сообщает Министерство образования Московской области.
Фото: Министерство образования Московской области
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