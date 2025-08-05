170 тыс. мам и беременных женщин получили в Подмосковье выплату на питание

05 августа 2025, 15:00

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Подмосковье молодые матери и беременные женщины получили на обеспечение питанием свыше 600 млн рублей. Такие данные привели в пресс-службе Министерства социального развития региона.





С 2020 года в Подмосковье предусмотрены денежные выплаты на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до трёх лет.

«С начала года более 170 тыс. мам и беременных женщин получили эту помощь. Оформить выплату просто: в личном кабинете на портале госуслуг приходит уже готовое заявление, которое нужно проверить и подписать. Все данные автоматически передаются, когда женщина становится на учёт в женской консультации региона», – рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.