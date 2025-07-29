Жителям Подмосковья предоставили более 70 бесплатных программ переобучения
Свыше 70 бесплатных образовательных программ для получения новой профессии доступно жителям Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства социального развития.
Возможность переобучения предоставляется гражданам в рамках реализации национального проекта «Кадры». В этой работе участвуют госорганы, образовательные организации и работодатели.
«В текущем году самыми популярными направлениями для переобучения стали оператор БПЛА и консультант 1С. Переобучение по разным направлениям доступно в очном и в дистанционном форматах», — отметил глава Минсоцразвития региона Андрей Кирюхин.Обучение можно выбрать как для получения новой профессии, так и для повышения квалификации в уже имеющейся специальности. Длительность обучения зависит от программы и составляет от трёх недель до трёх месяцев.
Записаться на бесплатный образовательный курс могут безработные, находящиеся в поиске рабочего места, родители в декрете, мамы дошкольников, люди в возрасте до 35 или старше 50 лет, а также инвалиды, ветераны и участники СВО.
Подробная информация о курсах переобучения размещена на сайте «Работа в России».