Жителям Подмосковья предоставили более 70 бесплатных программ переобучения

29 июля 2025, 13:54

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Свыше 70 бесплатных образовательных программ для получения новой профессии доступно жителям Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства социального развития.





Возможность переобучения предоставляется гражданам в рамках реализации национального проекта «Кадры». В этой работе участвуют госорганы, образовательные организации и работодатели.





«В текущем году самыми популярными направлениями для переобучения стали оператор БПЛА и консультант 1С. Переобучение по разным направлениям доступно в очном и в дистанционном форматах», — отметил глава Минсоцразвития региона Андрей Кирюхин.