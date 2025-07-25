Поддержка кризисных семей в Подмосковье вышла на новый уровень

25 июля 2025, 20:53

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Специалисты по предотвращению социального сиротства в Московской области теперь будут работать согласно Положению о профессиональной супервизии. Документ утвердили на заседании подмосковной службы «Дети в семье», сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.





Положение описывает цели и задачи этой поддержки, порядок её организации, права и обязанности супервизоров. Профессиональные супервизии для специалистов проводят в рамках проекта «Профилактика социального сиротства среди детей до 4 лет», который реализуется по инициативе уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.



«Московская область – один из 14 пилотных регионов, где запущен этот проект. Четверо специалистов из нашего региона прошли обучение региональных супервизоров и в ближайшее время начнут активно применять современные методики в своей работе», – рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.