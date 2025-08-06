2 тыс. подмосковных льготников получили выплату на протезы и слуховые аппараты
Льготники Подмосковья получили более 108 млн рублей на протезно-ортопедические изделия и слуховые аппараты. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития региона.
Такая дополнительная мера социальной поддержки была введена в Московской области в этом году. Ранее жителям предоставляли изделия, а теперь они могут сами выбрать необходимый аппарат и купить его.
«Новой поддержкой воспользовались уже более 2 тыс. льготников. Мы понимаем, как важно для людей иметь возможность самим выбирать средства реабилитации, которые соответствуют их индивидуальным потребностям. При подаче заявления, документы от врача подгружаются автоматически», – сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.Размер выплаты составляет от 712 до 31 тыс. рублей. Он зависит от стоимости, вида и сложности изделия. Если жителю нужны два слуховых аппарата, выплата может достигать 63 тыс. рублей. Чаще всего жители получали выплату для приобретения протеза молочной железы, ортопедической обуви, трости, ходунков и слуховых аппаратов.
Как уточнили в министерстве, сумма выплат в этом году составила более 108 млн рублей.
Выплату могут получить жители, не имеющие инвалидности и нуждающиеся в протезно-ортопедических изделиях или слуховых аппаратах. Обязательное условие для получения выплаты – установление медицинских показаний, подтверждённых госучреждением здравоохранения Московской области.
Для обеспечения протезно-ортопедическим изделием заявитель должен иметь доход ниже трёхкратной величины прожиточного минимума, установленной в Подмосковье на душу населения – 57 906 рублей.
Заявление на выплату можно подать на портале государственных и муниципальных услуг Московской области.