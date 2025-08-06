2 тыс. подмосковных льготников получили выплату на протезы и слуховые аппараты

06 августа 2025, 16:50

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Льготники Подмосковья получили более 108 млн рублей на протезно-ортопедические изделия и слуховые аппараты. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития региона.





Такая дополнительная мера социальной поддержки была введена в Московской области в этом году. Ранее жителям предоставляли изделия, а теперь они могут сами выбрать необходимый аппарат и купить его.

«Новой поддержкой воспользовались уже более 2 тыс. льготников. Мы понимаем, как важно для людей иметь возможность самим выбирать средства реабилитации, которые соответствуют их индивидуальным потребностям. При подаче заявления, документы от врача подгружаются автоматически», – сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.