Более 3 тысяч подмосковных детей отдохнули на Черном море этим летом

06 августа 2025, 16:04

оригинал Фото: Министерство социального развития Московской области

В рамках летней оздоровительной кампании более 3 тысяч детей из Подмосковья бесплатно отдохнули в лагерях на Черноморском побережье, сообщает вице-губернатор региона Людмила Болатаева.





Она рассказала, что в начале недели стартовала четвёртая, заключительная смена, в которую отправились ещё около тысячи ребят.





«Мы видим, как дети возвращаются с улыбками на лицах и полными впечатлений. Это не просто отдых, это возможность для них стать более самостоятельными. В начале недели еще тысяча детей отправились на заключительную четвертую смену», — отметила Болатаева.

Летние лагеря предлагают насыщенные программы с творческими мастер-классами, спортивными мероприятиями, экскурсиями и активностями на свежем воздухе. Дети не только отдыхают, но и развивают навыки, заводят новых друзей и становятся более самостоятельными.

Фото: Министерство социального развития Московской области

По информации Минсоцразвития Московской области, бесплатные путёвки получают дети из разных категорий: сироты, дети из семей с низким доходом, а также дети участников специальной военной операции.

Во всех лагерях обеспечены комфортные и безопасные условия: с детьми работают опытные педагоги, вожатые и медицинский персонал.