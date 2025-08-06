Запись на телемедицинские консультации освоили 600 подмосковных долголетов
В клубах «Активное долголетие» организовали обучение записи на телемедицинские консультации через мобильное приложение. Занятия проводят представители региональных Минздрава и Минсоцразвития, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.
«Телемедицинская консультация позволяет сэкономить время на поездке в поликлинику. На онлайн-приёме врач может продлить электронный рецепт на льготное лекарство, проконсультировать по итогам диспансеризации или сданных анализов, скорректировать лечение. Представителям старшего поколения может быть сложно освоить приложение, поэтому мы запустили обучающие курсы для участников клуба «Активное долголетие». Занятия прошли уже более 600 человек», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.В ходе обучения каждый может обратиться к специалисту и получить разъяснения. Записаться на телемедицинскую консультацию можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в поликлинике, позвонив по телефону 122 или на приёме у врача.