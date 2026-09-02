40% предложений жителей Подмосковья в народную программу касаются благоустройства
В Вишняковском лесопарке в Балашихе провели круглый стол, инициированный членами «Единой России». Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного отделения партии
Представители ветеранских и общественных организаций, бизнес-сообщества, учреждений культуры и спорта, управляющих компаний и активные жители обсудили перспективы развития сферы благоустройства.
Как подчеркнул председатель Мособлдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов, вопросы комфортной городской среды остаются одними из самых значимых для жителей Подмосковья. Он напомнил, что 22 августа в Москве с участием президента приняли народную программу партии, определяющую приоритеты работы на ближайшие пять лет. А 26 августа в Мытищах утвердили её региональную часть, куда вошло более 920 000 предложений жителей.
«Порядка 40% всех инициатив касаются благоустройства – парков, скверов, дворов, пешеходных зон и мест отдыха. Люди хотят видеть свои города уютными, современными и безопасными. И наша задача – превратить каждый такой запрос в реальный проект», – отметил Брынцалов.
Глава Балашихи Сергей Юров подчеркнул, что Балашиха – один из крупнейших и динамично развивающихся округов Подмосковья, а программа формирования комфортной городской среды является живым процессом, который влияет на повседневную жизнь тысяч балашихинцев.
«Огромное количество программ по благоустройству реализовано и продолжает реализовываться в нашем городе. Это более 20 парковых пространств, которые сегодня у нас построены, включая самый большой – Вишняковский лесопарк. Наряду с ним – Пестовский, Пехорка, Ольгинский. У нас благоустроено большое количество скверов. Главное, что все эти программы распространяются на дворовые территории. В итоге создаётся бесшовная городская среда, которая становится центром притяжения для огромного количества городских сообществ», – сказал Юров.
Участники круглого стола выдвинули инициативы, которые будут проработаны для включения в планы благоустройства города на ближайшие годы.
Первое – это необходимость разработки комплексной программы развития территории усадьбы Пехра-Яковлевское. В перспективе там планируется обустроить лыжную трассу. Юров назвал это предложение хорошим. Были также поддержаны идеи, касающиеся дальнейшего развития самого лесопарка, создания там полноценного маунтинбайк-парка, проведения ежегодного театрального фестиваля.
Отдельное внимание уделили военно-патриотическим инициативам. Одобрены предложения обустроить Аллею памяти участников спецоперации вдоль проспекта Ленина, провести благоустройство воинских захоронений Дятловского и Новского кладбищ, создать памятник «Детям войны» в сквере Победы микрорайона Железнодорожный.
По просьбе жителей в план включат благоустройство общественных Пространств – сквера вблизи Академии РВСН в микрорайоне Южный, бульвара Нестерова в микрорайоне Авиаторов, а также детской площадки с зоной воркаута в микрорайоне Новый Милет.
Участники встречи осмотрели несколько объектов, где уже проведены или ведутся работы по благоустройству. Первой точкой стала детская спортивно-игровая площадка в Железнодорожном – одна из самых крупных в городе. Объект обустроен с учётом потребностей детей от двух до 14 лет. На прилегающей территории установлены лавочки, освещение, проведено озеленение, проложены тропы.
Затем делегация переехала в микрорайон Павлино. Там на площади 6000 квадратных метров через месяц появится сквер. Жители получат полноценную зону отдыха с парковой мебелью и площадкой для детей.
Главным объектом осмотра стал Вишняковский лесопарк – масштабный проект народной программы последних лет. Первую очередь работ завершили в прошлом году, вторая – на заключительной стадии.
Гости прошли по обновлённым дорожкам, оценили новую площадку для стритбола и верёвочный «Норвежский парк», который готов к приёму посетителей.
Как заметил Брынцалов, в этом году в Подмосковье запланировано благоустройство более 70 общественных пространств и 425 дворов. За последние пять лет в регионе реконструировали свыше 3300 таких объектов.