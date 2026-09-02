40% предложений жителей Подмосковья в народную программу касаются благоустройства

02 сентября 2026, 17:21

оригинал С. Юров и И. Брынцалов (слева направо) (Фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха)

В Вишняковском лесопарке в Балашихе провели круглый стол, инициированный членами «Единой России». Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного отделения партии





Представители ветеранских и общественных организаций, бизнес-сообщества, учреждений культуры и спорта, управляющих компаний и активные жители обсудили перспективы развития сферы благоустройства.



Как подчеркнул председатель Мособлдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов, вопросы комфортной городской среды остаются одними из самых значимых для жителей Подмосковья. Он напомнил, что 22 августа в Москве с участием президента приняли народную программу партии, определяющую приоритеты работы на ближайшие пять лет. А 26 августа в Мытищах утвердили её региональную часть, куда вошло более 920 000 предложений жителей.

«Порядка 40% всех инициатив касаются благоустройства – парков, скверов, дворов, пешеходных зон и мест отдыха. Люди хотят видеть свои города уютными, современными и безопасными. И наша задача – превратить каждый такой запрос в реальный проект», – отметил Брынцалов.

И. Брынцалов (в центре) (Фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха)

«Огромное количество программ по благоустройству реализовано и продолжает реализовываться в нашем городе. Это более 20 парковых пространств, которые сегодня у нас построены, включая самый большой – Вишняковский лесопарк. Наряду с ним – Пестовский, Пехорка, Ольгинский. У нас благоустроено большое количество скверов. Главное, что все эти программы распространяются на дворовые территории. В итоге создаётся бесшовная городская среда, которая становится центром притяжения для огромного количества городских сообществ», – сказал Юров.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха

Фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха