Пенсионерка из Талдома купила золото на 800 тысяч рублей и отдала мошенникам

02 сентября 2026, 16:40

оригинал Фото: istockphoto.com/fergregory

Пожилая жительница Талдома лишилась 800 тысяч рублей по вине телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Афера началась с того, что женщине пришло СМС-сообщение о взломе её аккаунта на портале «Госуслуги» и номер, по которому предлагалось позвонить для «разъяснения ситуации».





«По телефону подтвердили информацию о взломе и рассказали, что злоумышленники покушаются на сбережения. Затем пенсионерку убедили написать доверенность на третье лицо на право осуществлять финансовые операции от её имени, а также купить на все накопленные деньги — 800 тысяч рублей — золото в банке. Это золото женщина вместе с документами отдала посыльному — якобы для помещения в некую «резервную ячейку», — говорится в сообщении.