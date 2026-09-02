Российская компания начала поставки лекарства от ревматоидного артрита во Вьетнам

Российская компания начала поставки лекарства от ревматоидного артрита во ВьетнамГруппа компаний «Р-Фарм» начала поставки собственного препарата олокизумаб (торговое наименование «Артлегиа») для лечения ревматоидного артрита на рынок Вьетнама. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Компания разрабатывает лекарства, в том числе на территории подмосковного округа Пущино.
«Регистрация олокизумаба во Вьетнаме состоялась в начале года. Сейчас препарат зарегистрирован в России, Вьетнаме, Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане и Белоруссии. Он также отмечен сертификатом «Сделано в России» для экспортного продвижения под национальным брендом, которое реализует Российский экспортный центр», – рассказали в ведомстве.Первый пациент во Вьетнаме уже приступил к лечению препаратом. Об этом стало известно на научном симпозиуме в Хошимине для медицинского сообщества страны.