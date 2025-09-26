73% жителей Подмосковья считают, что молодежь может реализоваться в регионе
Как следует из опроса MAGRAM MR, почти три четверти респондентов уверены, что молодёжь может применить свои способности и добиться успеха в Подмосковье. Среди респондентов в возрасте 25–34 лет такая точка зрения встречается чаще — её поддерживают 77%.
В ходе исследования участников спрашивали: «Как Вы считаете, у молодых людей сейчас есть возможность реализовать себя, найти применение своим способностям, добиться успеха в жизни, или такой возможности нет?».
Вопрос задавался отдельно про возможность самореализации в регионе и отдельно — в целом по России.
Методология: комбинированный опрос (онлайн и телефон), выборка — 1200 жителей Московской области в возрасте 18 лет и старше. Даты проведения — 27–29 мая 2025 года.
MAGRAM MR — независимое полносервисное исследовательское агентство, основано в 1997 году. Специализируется на маркетинговых и социологических исследованиях на рынках B2B и B2C в России и за рубежом.
