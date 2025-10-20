В Подмосковье с начала года расчистили более 6,4 га охранных зон ЛЭП

20 октября 2025, 16:43

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Свыше 6,4 га охранных зон воздушных линий электропередачи расчистили в Московской области специалисты компаний «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минэнерго.





Большую часть работ по расчистке охранных зон провели в весенние и летние месяцы.





«Расчистка трасс вдоль ЛЭП — это важный элемент профилактики незапланированных отключений. Мы регулярно проводим эти работы, чтобы минимизировать риски повреждения линий из-за падения деревьев или их контакта с проводами. Особенно это актуально в условиях непогоды, когда нагрузка на энергосистему возрастает», — сказал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.