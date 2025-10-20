В Подмосковье с начала года расчистили более 6,4 га охранных зон ЛЭП
Свыше 6,4 га охранных зон воздушных линий электропередачи расчистили в Московской области специалисты компаний «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минэнерго.
Большую часть работ по расчистке охранных зон провели в весенние и летние месяцы.
«Расчистка трасс вдоль ЛЭП — это важный элемент профилактики незапланированных отключений. Мы регулярно проводим эти работы, чтобы минимизировать риски повреждения линий из-за падения деревьев или их контакта с проводами. Особенно это актуально в условиях непогоды, когда нагрузка на энергосистему возрастает», — сказал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.Ранее специалисты министерства напомнили жителям Московской области о запрете проникать на территорию объектов электроэнергетики. Предупреждение связано с тем, что в России злоумышленники всё чаще склоняют граждан к нанесению ущерба энергетической инфраструктуре. Иногда они предлагают деньги за выполнение своих заданий, а иногда представляются силовиками и выдают порчу оборудования за «спецоперацию», от которой нельзя отказаться.
Энергетики отметили, что проникновение на энергообъекты крайне опасно: получить смертельный удар током можно, даже не прикасаясь к оборудованию. Кроме того, порча оборудования может вызвать пожар и обесточить жилые дома, больницы, школы и предприятия.
В ведомтсве также подчеркнули, что действия, направленные против энергосистемы, расцениваются как диверсия и чреваты уголовной ответственностью и длительным сроком лишения свободы. Поэтому о любых подобных предложениях следует немедленно сообщать в ФСБ по телефону: +7-800-224-22-22 или в полицию.