В Подмосковье обработали свыше 32 тысяч звонков о безнадзорных животных
В Подмосковье уже три года работает круглосуточная горячая линия по вопросам безнадзорных животных. С момента запуска колл-центра в октябре 2022 года операторы обработали более 32,4 тысячи обращений от жителей региона, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Позвонить можно по номеру 8 (800) 550-65-22. Специалисты консультируют по вопросам отлова, содержания животных и реализации программы ОСВВ — отлов, стерилизация, вакцинация и возврат. С начала 2025 года эту процедуру прошли свыше 7,3 тысячи собак.
После отлова животных помещают в пункты временного содержания, где они проходят карантин, обработку, чипирование и вакцинацию под контролем ветеринарной службы области. Неагрессивных собак после восстановления возвращают в привычную среду обитания.
В региональном Минсельхозе напоминают, что владельцы домашних животных могут записаться на чипирование и вакцинацию в государственных ветклиниках Подмосковья. Их адреса размещены на портале «Мой АПК».
