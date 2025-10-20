В Подмосковье обработали свыше 32 тысяч звонков о безнадзорных животных

20 октября 2025, 15:41

оригинал Фото: istockphoto / Ksenia Raykova

В Подмосковье уже три года работает круглосуточная горячая линия по вопросам безнадзорных животных. С момента запуска колл-центра в октябре 2022 года операторы обработали более 32,4 тысячи обращений от жителей региона, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.





