91-летняя спортсменка успешно финишировала на полумарафоне в Волоколамске

09 июня 2025, 13:58

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Свыше 1,5 любителей бега приняли участие в полумарафоне «Волоколамский рубеж», сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





Старт стал вторым в сезоне проекта «Суперлига Подмосковья». Помимо основной дистанции в 21,1 км, полумарафон включал забеги на 3, 5 и 10 км для бегунов от 18 лет. Для младшей группы подготовили дистанции 300 и 600 м.



Самой опытной участницей забега стала 91-летняя Клара Степановна Богатова. Жительница Подольска – постоянный участник беговых соревнований. В мае она завоевала золотую медаль Казанского марафона. Спортсменка увлеклась бегом 23 года назад. В Волоколамске она пробежала 3 км.

«Я в Волоколамске первый раз. В этом году у меня уже было восемь стартов, в том числе в Казани, Нижнем Новгороде и Королёве. Я раньше бегала длинные дистанции, получала от этого удовольствие. Хочу призвать молодёжь заниматься спортом. Три километра каждый день – это всего 20 минут времени. Всегда можно найти его и выйти побегать», – сказала Клара Богатова.