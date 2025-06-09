91-летняя спортсменка успешно финишировала на полумарафоне в Волоколамске
Свыше 1,5 любителей бега приняли участие в полумарафоне «Волоколамский рубеж», сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Старт стал вторым в сезоне проекта «Суперлига Подмосковья». Помимо основной дистанции в 21,1 км, полумарафон включал забеги на 3, 5 и 10 км для бегунов от 18 лет. Для младшей группы подготовили дистанции 300 и 600 м.
Самой опытной участницей забега стала 91-летняя Клара Степановна Богатова. Жительница Подольска – постоянный участник беговых соревнований. В мае она завоевала золотую медаль Казанского марафона. Спортсменка увлеклась бегом 23 года назад. В Волоколамске она пробежала 3 км.
«Я в Волоколамске первый раз. В этом году у меня уже было восемь стартов, в том числе в Казани, Нижнем Новгороде и Королёве. Я раньше бегала длинные дистанции, получала от этого удовольствие. Хочу призвать молодёжь заниматься спортом. Три километра каждый день – это всего 20 минут времени. Всегда можно найти его и выйти побегать», – сказала Клара Богатова.Результаты забега «Волоколамский рубеж» можно найти по ссылке.
Как напомнили в министерстве, беговой сезона 2025 открылся в Коломне. За Волоколамском забег пройдёт в Раменском 12 июля. Полумарафон «По берегу озера» станет для «Суперлиги Подмосковья» новой локацией.
16 августа в Дубне состоится полумарафон «Большая Волга», а завершится сезон 18 октября кросс-полумарафоном «ОдинцовоRUN».
Старты проекта «Суперлига Подмосковья» проходят в соответствии с целями госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».