Стартовала регистрация на подмосковный благотворительный забег «Пульс Добра»

05 июня 2025, 20:50

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Открылась регистрация на все дистанции благотворительного забега «Пульс Добра», который пройдёт в городском округе Коломна 20 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.







«Маршрут включает классические дистанции – полумарафон 21,1 км, а также 10 км, 3 км, 300 м и 600 м. На старт выйдут юные любители бега, находящиеся в социальных учреждениях Подмосковья для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Участниками забега также станут люди с ограниченными возможностями здоровья и воспитанники школ адаптивной физкультуры. Собранные средства пойдут на помощь Комплексному центру социального обслуживания и реабилитации «Ступинский», – рассказали в министерстве.