Стартовала регистрация на подмосковный благотворительный забег «Пульс Добра»
Открылась регистрация на все дистанции благотворительного забега «Пульс Добра», который пройдёт в городском округе Коломна 20 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Маршрут включает классические дистанции – полумарафон 21,1 км, а также 10 км, 3 км, 300 м и 600 м. На старт выйдут юные любители бега, находящиеся в социальных учреждениях Подмосковья для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Участниками забега также станут люди с ограниченными возможностями здоровья и воспитанники школ адаптивной физкультуры. Собранные средства пойдут на помощь Комплексному центру социального обслуживания и реабилитации «Ступинский», – рассказали в министерстве.Место проведения – город Коломна, ул. Набережная реки Коломенки, д. 7 (Конькобежный центр «Коломна»). Зарегистрироваться можно по ссылке.
Благотворительный забег «Пульс Добра» – масштабный спортивный праздник, который организует благотворительный фонд социальных программ Московской области «Исток» при поддержке Минспорта Подмосковья с 2015 года. По итогам 2017-го «Пульс Добра» выиграл Всероссийский конкурс «Лучший социальный проект России».