Воспитанник «Химок» Глеб Плотников возглавил баскетбольный клуб
Новым главным тренером баскетбольного клуба «Химки» назначили Глеба Плотникова. На этом посту он сменил Андрея Мальцева, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Рады вновь приветствовать Плотникова в «Химках». Для нас важно, что новый главный тренер хорошо знаком со структурой клуба, сам играл за «Химки» и входил в тренерский штаб. Несмотря на молодость, Глеб Геннадьевич имеет большой тренерский опыт, возглавлял клуб Единой Лиги ВТБ. Верим, что в родном клубе новый наставник реализует свой потенциал», – сказал гендиректор БК «Химки» Павел Астахов.33-летний специалист – воспитанник подмосковного клуба. С 2010 по 2013 годы выступал за молодёжную команду и привлекался к играм основы.
Плотников рано завершил карьеру игрока из-за травмы и начал тренерскую деятельность. Работал в клубах Сахалина, «Спартак-Приморье», а также главным тренером ставропольского «Динамо».
В сезоне 2021/22 Плотников вернулся в БК «Химки» и вошёл в тренерский штаб Андрея Мальцева. В следующем сезоне получил приглашение от клуба Единой лиги ВТБ «Астаны», где несколько лет работал ассистентом. Осенью прошлого года был назначен главным тренером команды и выиграл с ней чемпионат Казахстана.