94-летнюю жительницу Электрогорска поздравили с днём рождения власти округа

18 июня 2026, 12:14

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Жительнице Электрогорска Людмиле Алексеевне Колпаковой исполнилось 94 года. С праздником её поздравил временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Людмила Алексеевна родилась в деревне Субботино. В годы войны ей — тогда ещё маленькой девочке — приходилось работать в колхозе. После войны она была пионервожатой, вела клуб и более 20 лет отработала школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья. А ещё благодаря Людмиле Алексеевне в деревне Дальняя установили обелиск в память о погибших земляках.





«Спасибо вам! За ваши руки, выкопавшие не одну тонну картошки для фронта. За детей, которым вы подарили детство. За обелиск, у которого мы теперь склоняем головы», — сказал имениннице Сергей Балашов.