ВРИП главы Павлово-Посадского округа Балашов проверил работу школьного лагеря

18 июня 2026, 10:37

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Летний лагерь на базе школы №9 в Павловском Посаде посетил временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Балашов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Балашов проверил условия, в которых отдыхают дети, безопасность ребят, а также пообщался с педагогами и школьниками.





«В первой смене, посвящённой народным промыслам, 130 человек. Для детей проводят творческие мастер-классы и спортивные игры. В программе также патриотическое воспитание и изучение родного края», — говорится в сообщении.