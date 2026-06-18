ВРИП главы Павлово-Посадского округа Балашов проверил работу школьного лагеря
Летний лагерь на базе школы №9 в Павловском Посаде посетил временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Балашов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Балашов проверил условия, в которых отдыхают дети, безопасность ребят, а также пообщался с педагогами и школьниками.
«В первой смене, посвящённой народным промыслам, 130 человек. Для детей проводят творческие мастер-классы и спортивные игры. В программе также патриотическое воспитание и изучение родного края», — говорится в сообщении.Питание в лагере налажено по единому меню, утверждённому в регионе. Оно включает полезные и вкусные блюда.
Руководитель округа поблагодарил организаторов лагеря и педагогов за их работу.