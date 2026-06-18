Власти Павлово-Посадского округа отчитались о результатах работы за прошлый год

18 июня 2026, 11:18

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Отчёт об итогах деятельности администрации Павлово-Посадского округа за 2025 год представил на заседании местного Совета депутатов временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Сергей Балашов. Об этом сообщает окружная пресс-служба.





За минувший год в округе отремонтировали свыше 20 участков дорог, модернизировали более семи километров инженерных коммуникаций, благоустроили аллею Героев и Привокзальную площадь. Ведётся поддержка ветеранов специальной военной операции и сбор гуманитарной помощи.





«По итогам 2025 года Павлово-Посадский округ вошёл в топ-10 муниципалитетов Московской области по эффективности работы и занял четвёртое место по качеству образования», — отметил Сергей Балашов.