98% выпускников техникума Шатуры находят работу по специальности

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура
Около 98% выпускников Шатурского энергетического техникума находят работу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа со ссылкой на данные руководства образовательного учреждения.
Сегодня техникум готовит специалистов по восьми направлениям. Некоторые ребята по окончании учёбы идут в вузы, но большинство начинает работать. Рабочие специальности сейчас особенно востребованы на рынке труда.
Самый яркий пример успешного выпускника техникума – Вероника Культешова. Она обучалась сетевому системному администрированию и выпустилась в 2023 году.
Подробнее узнать об условиях поступления и учебных программах абитуриенты могут на Едином дне открытых дверей, который состоится 12 апреля.
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Самый яркий пример успешного выпускника техникума – Вероника Культешова. Она обучалась сетевому системному администрированию и выпустилась в 2023 году.
«Я была классным руководителем Вероники и могу сказать, что это замечательная студентка. Она закончила техникум с красным дипломом. потом активно помогала нам в период приёмной кампании. На работу устроилась по специальности», – рассказала замдиректора по учебной работе ГБПОУ МО «ШЭТ» Светлана Косова.Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура
«Учиться в ШЭТ было легко. Знания, полученные за время учебы, мне требуются и по сей день. Найти работу тоже было довольно легко – я устроилась в администрацию муниципального округа. Работа мне нравится», – поделилась ведущий эксперт отдела информационной политики администрации муниципального округа Шатура Культешова.С нового учебного года в ШЭТ можно будет осваивать дополнительную специальность – электроснабжение.
Подробнее узнать об условиях поступления и учебных программах абитуриенты могут на Едином дне открытых дверей, который состоится 12 апреля.
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Лора Луганская