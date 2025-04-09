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В Шатуре открылся музыкальный конкурс-фестиваль им. Н.Н. Калинина

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Областной открытый музыкальный конкурс-фестиваль имени Н.Н. Калинина открылся в Шатурской детской школе искусств, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
«Конкурс-фестиваль проводится уже в четвёртый раз, в этом году его участниками стали свыше 300 юных певцов-народников и музыкантов, играющих на народных инструментах. В жюри вошли профессора академии им. Гнесиных, заслуженные артисты России», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Гостей и участников мероприятия поприветствовал глава округа Николай Прилуцкий, он пожелал юным музыкантам удачи, а членам жюри — принимать взвешенные решения.

Победители конкурса выступят вместе с ансамблем народных инструментов им. Зыкиной «Россия» на концерте, который состоится 19 апреля в корпусе лицея «Перспектива» в Шатуре.

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

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Загруженность подмосковных дорог утром 9 апреля составила четыре балла
09 апреля 2025, 09:42

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

На четыре балла из десяти максимальных оценивается уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро среды, 9 апреля, пробки отмечаются при движении в сторону Москвы на двух федеральных трассах и четырёх шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Основные заторы наблюдаются на трассах М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Минское, Каширское и Щёлковское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Московской области сегодня утром выехали свыше 833 тысяч машин, что на 4,2% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

В областном Минтрансе напомнили, что сегодня днём в регионе местами ожидается снег и возможна гололедица, поэтому водителям следует быть максимально внимательными, держать дистанцию, не превышать скорость, избегать резких маневров и заранее притормаживать у пешеходных переходов.

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Подмосковным аграриям доступно шесть курсов в области животноводства
09 апреля 2025, 09:35

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Для повышения квалификации работников сельского хозяйства и агропромышленного комплекса во втором квартале жителям Подмосковья, занимающимся сельским хозяйством и фермерством, предлагаются курсы по шести профессиональным программа, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Обучение проводится Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением «Российская академия менеджмента и аналитики в животноводстве». Доступны очная и дистанционная формы обучения.

С 10 по 11 апреля пройдёт дистанционное обучение по программе «Требования к видам племенных хозяйств». Слушатели узнают об основных законодательных нормах в этой отрасли.

С 14 по 16 мая также в онлайн-формате пройдёт курс «Основы нормированного кормления сельскохозяйственных животных». Участники изучат особенности физиологического состояния и продуктивности животных.
С 19 по 23 мая пройдёт очный курс «Оценка экстерьера молочного скота» с посещением ферм Московской области. Участники изучат основы селекции, научатся оценивать коров по внешним признакам и анализировать полученные данные.

Дополнительно с 26 по 30 мая запланировано дистанционное обучение по теме «Современные технологии заготовки, хранения, оценки и использования кормов». Также с 2 по 6 июня пройдёт очный курс «Искусственное осеменение крупного рогатого скота с основами ультразвуковой диагностики», практические занятия которого будут организованы на предприятиях Московской области.

В планах организовать обучение по программе «Применение информационных технологий в селекционно-племенной работе — ИАС "СЕЛЭКС. Молочный скот" (новые возможности)», практика которого также будет проходить на базе региональных хозяйств.

По окончании обучения слушателям выдадут удостоверения о повышении квалификации установленного образца. Подробную информацию о программах можно изучить на официальном сайте, контактная информация: 8(496)767-68-38, 8(980)530-47-63, 8(496)767-68-38, 8(910)421-14-30, электронная почта: info@ramj.ru.

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Специалисты провели свыше 31,5 тыс. проверок на автобусных маршрутах Подмосковья
09 апреля 2025, 09:15

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В первом квартале 2025 года административно-пассажирская инспекция Московской области провела более 31,5 тысяч проверок автобусных маршрутов, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В ходе профилактических мероприятий инспекторы обнаружили более пяти тысяч пассажиров и свыше двух тысяч четырёхсот водителей, которые нарушали правила оплаты проезда в общественном транспорте. Все нарушители были привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере, установленном соответствующей статьёй КоАП МО.

Такие проверки помогают предотвратить финансовые нарушения при оплате проезда и повысить качество и безопасность пассажирских перевозок в регионе.

В ведомстве отметили, что проезд в автобусах возможен только по банковским и транспортным картам «Тройка» и «Стрелка». Оплата наличными не предусмотрена.

Пассажиров и водителей призывают строго соблюдать финансовую дисциплину в общественном транспорте, чтобы обеспечить комфорт и безопасность поездок на автобусах Московской области.

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В Подмосковье поймали угонщика-рецидивиста
09 апреля 2025, 09:14

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Полицейские задержали ранее судимого 33-летнегно жителя Орехово-Зуева по подозрению в краже автомобиля в городе Пересвет Сергиево-Посадского округа, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что злоумышленник проник в иномарку, припаркованную около одного из домов в Пересвете, с помощью специального устройства запустил двигатель, включил глушитель противоугонного радиосигнала и отогнал автомобиль в гараж-отстойник во Владимирской области. Там он разобрал угнанную машину за запчасти, которые затем продал в Москве. Сумма ущерба составила 3 миллиона рублей», — говорится в сообщении.
Полицейские задержали угонщика по месту проживания, а также обыскали гараж-отстойник, где нашли сумку с документами, разрезанные регистрационные знаки разных машин, а в печке — обгоревшие госномера угнанной машины.

Против задержанного завели дело по статье «Кража» и оставили под стражей до суда.

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Подмосковные росгвардейцы задержали самонадеянного похитителя обуви из магазина
08 апреля 2025, 22:43

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

В Одинцове росгвардейцы задержали местного жителя, укравшего из сетевого магазина обувь. Об инциденте рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«Правоохранители получили сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в охраняемом гипермаркете в крупном торговом комплексе. Прибыв на место, росгвардейцы выяснили, что неизвестный выбрал подходящую пару кроссовок и, не обращая внимания на персонал магазина, направился с неоплаченной коробкой к выходу, минуя кассы», – рассказали в пресс-службе.
Далеко уйти у злоумышленника не вышло – на выходе его задержали сотрудники вневедомственной охраны. 38-летнего мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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