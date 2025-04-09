В Шатуре открылся музыкальный конкурс-фестиваль им. Н.Н. Калинина

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура
Областной открытый музыкальный конкурс-фестиваль имени Н.Н. Калинина открылся в Шатурской детской школе искусств, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
«Конкурс-фестиваль проводится уже в четвёртый раз, в этом году его участниками стали свыше 300 юных певцов-народников и музыкантов, играющих на народных инструментах. В жюри вошли профессора академии им. Гнесиных, заслуженные артисты России», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура
Гостей и участников мероприятия поприветствовал глава округа Николай Прилуцкий, он пожелал юным музыкантам удачи, а членам жюри — принимать взвешенные решения.
Победители конкурса выступят вместе с ансамблем народных инструментов им. Зыкиной «Россия» на концерте, который состоится 19 апреля в корпусе лицея «Перспектива» в Шатуре.
Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура
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