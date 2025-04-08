В Шатуре рассказали о производстве лучшего семенного картофеля

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура
Лучший семенной картофель производят в Шатуре, на предприятии «Агрофорвард». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.
«На площади более 160 га выращивают суперэлитные и элитные сорта. Они отличаются хорошей устойчивостью к болезням и высокой урожайностью. Ежегодно предприятие выращивает от 10 до 12 сортов, которые подходят для разного климата. По мнению директора «Агрофорварда» Виктора Штайнепрайса, тройка лучших сортов картофеля для Подмосковья – «Алуе», «Аризона» и «Пикассо», – говорится в сообщении.Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура
Как отметили в администрации, предприятие сотрудничает в основном с крупными хозяйствами. Они оставляют заказы на тот или иной сорт задолго до начала посевной кампании.
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