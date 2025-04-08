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В Шатуре рассказали о производстве лучшего семенного картофеля

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

Лучший семенной картофель производят в Шатуре, на предприятии «Агрофорвард». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.
«На площади более 160 га выращивают суперэлитные и элитные сорта. Они отличаются хорошей устойчивостью к болезням и высокой урожайностью. Ежегодно предприятие выращивает от 10 до 12 сортов, которые подходят для разного климата. По мнению директора «Агрофорварда» Виктора Штайнепрайса, тройка лучших сортов картофеля для Подмосковья – «Алуе», «Аризона» и «Пикассо», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

Как отметили в администрации, предприятие сотрудничает в основном с крупными хозяйствами. Они оставляют заказы на тот или иной сорт задолго до начала посевной кампании.

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#картофель
#предприятие
Педагоги из Раменского прошли в Москве обучение вокалу у звёздных наставников
08 апреля 2025, 16:55

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Руководитель студии эстрадного вокала «Созвездие» Александр Шеховцов и возглавляющая ДК «Современник» Юлия Шамарина из Раменского приняли участие в работе VIII Всероссийского форума вокального искусства «Трансформация» Федерации педагогов вокального искусства в Москве, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
«В число спикеров форума вошли преподавательница кафедры эстрадно-джазового искусства Московского государственного института культуры и искусства (МГИК) Этери Бериашвили, доцент МГИК, автор онлайн-курса «Грамотное пение на русском языке» Юлия Шегай, певица, преподавательница летней школы им. Гнесиных Ольга Олейникова и другие эксперты. Они проводили мастер-классы и делились методиками работы с вокалистами», — говорится в сообщении.
По итогам работы форума Юлия Шамарина и Александр Шеховцов получили сертификаты о прохождении практического и теоретического курса обучения, а также именные сертификаты от Этери Бериашвили.

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#культура
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Подмосковные спортсмены завоевали шесть медалей на турнире по прыжкам в воду
08 апреля 2025, 16:30

Виктория Казанцева (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Три золотые и три бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на всероссийских соревнованиях по прыжкам в воду «Кубок Подмосковья», сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Золотые медали в копилку подмосковной команды принесла Виктория Казанцева: она показала лучшие результаты в прыжках с трамплина один и три метра, а также поднялась на высшую ступень пьедестала почёта вместе с напарницей из Санкт-Петербурга по итогу синхронных прыжков с трёхметрового трамплина», — говорится в сообщении.
Бронзовые медали в дисциплине «Синхронные прыжки с трамплина 3 м» завоевали выступавшие в паре представительницы Московской области Анастасия Степанова и Елизавета Леонова, в аналогичной дисциплине среди мужчин — Владислав Качанов и Илья Надеев, кроме того, Владислав Качанов стал третьим в мужских прыжках с трамплина 3 м.

Владислав Качанов (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Всего в турнире, который проходил в Рузе со 2 по 6 апреля, приняли участие 220 человек из одиннадцати российских регионов.

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#подмосковье
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Бесплатные путёвки в санатории получили уже более 4 тыс. подмосковных льготников
08 апреля 2025, 15:58

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Уже более 4 тысяч жителей Московской области, относящихся к различным льготным категориям, получили в текущем году бесплатные путёвки в санатории, эта мера поддержки распространяется на инвалидов, детей-инвалидов и пенсионеров, сообщает пресс-служба подмосковного министерства социального развития.
«Путёвки получили с начала года свыше 4 тыс. льготников Подмосковья. Кто-то из них уже отдохнул, а кто-то только приехал в санаторий. Ежегодно в санаториях России по бесплатным путёвкам отдыхают более 30 тысяч жителей Московской области», — сказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева.
Она добавила, что путёвки полностью переведены в электронную форму: они поступают в личный кабинет на региональном портале госуслуг пользователя и так же «в цифре» отправляются в принимающий санаторий. Заявление на путёвке тоже подаётся на портале госуслуг Подмосковья.

Всего в Московской области в этом году закуплено уже свыше 25 тысяч путёвок для льготников на сумму более 900 миллионов рублей.

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#московская область
#подмосковье
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Воробьёв рассказал Путину о строительстве школ и привлечении учителей
08 апреля 2025, 15:52

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В этом году в Московской области планируется построить не менее 25 школ. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал президенту Владимиру Путину во время рабочей встречи в Кремле.
«У нас каждый год прибавляется число школьников. Сейчас это плюс 25 тыс. каждый год. Это значит, что мы должны строить современные образовательные комплексы и развивать программу капремонта, которая есть в нацпроекте. В этом году мы построим порядка 25 школ. Все они современные. Школы мы научились строить красивые», – отметил глава региона.
Ключевым моментом развития сферы образования Воробьёв назвал внимание к учителям.
«Когда мы заботимся об учителях, когда они могут планировать своё будущее, преподавать детям что-то интересное, новое, это всегда очень востребовано. Поэтому ставим себе задачу и дальше уделять большое внимание образованию. У нас увеличивается и количество школ, и количество преподавателей. Плюс нам нужно ещё усиление по таким дисциплинам, как математика, русский язык, физика, химия и биология. Это востребовано, особенно во флагманских школах, где дети берут на себя большую нагрузку», – сказал глава региона.
Он рассказал президенту о программе социальной ипотеки для преподавателей.
«Мы учителям оплачиваем тело кредита, а учитель – только проценты. Получается порядка 20-26 тыс. рублей в месяц. Ещё мы приглашаем учителей и для начала оплачиваем аренду жилья. В общем, делаем так, чтобы учителей у нас хватало», – пояснил Воробьёв.
Путин назвал такую работу эффективной.

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В Подмосковье отремонтировали остановочные павильоны в девяти округах
08 апреля 2025, 15:38

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Павильоны остановок общественного транспорта, установленные на региональных дорогах, отремонтировали в девяти округах Московской области специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Остановки были отремонтированы на Лихачёвском проспекте в Долгопрудном, улице Индустриальная в Ногинске, на улице Михалевича в Раменском, на улице Заводская в Щёлкове и на проспекте Науки в Пущине», — говорится в сообщении.
Кроме того, в порядок привели остановки, расположенные на Пятницком шоссе в деревне Брёхово городского округа Химки, на Можайском шоссе в одинцовском селе Перхушково, на улице Центральная в селе Алабушево городского округа Солнечногорск, а также на дорогах в богородском селе Бисерово и у талдомского села Сущёво.

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