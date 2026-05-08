Адресную помощь получили в Подмосковье к 9 Мая около 14 тысяч ветеранов
Около 14 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Московской области, получили в преддверии Дня Победы адресную помощь, включающую проведение ремонта и благоустройство быта. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства социального развития.
В категорию ветеранов входят участники войны, труженики тыла, вдовы фронтовиков, узники концлагерей и блокадники.
«В предпраздничные дни мы отремонтировали свыше 800 домов и квартир ветеранов, передали бытовую технику, выплатили каждому от 40 до 70 тысяч рублей», — рассказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева.Кроме того, каждый ветеран получает индивидуальные поздравления от депутатов, представителей администрации, волонтёров и школьников.