Росгвардейцы Подмосковья приняли участие в патриотической акции «Поклонимся»

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Ежегодная патриотическая акция «Поклонимся», приуроченная ко Дню Победы, стартовала в Московской области. К ней присоединились подмосковные росгвардейцы, сообщает пресс-служба регионального главка ведомства.





Сотрудники СОБР «Гюрза» возложили цветы к мемориалу «Скорбящая мать» в Солнечногорске, а росгвардейцы Шатуры вместе с кадетами подшефного класса приняли участие в мемориальном мероприятии у памятника Герою Советского Союза Фёдору Жарову. Кадетам рассказали о боевом пути защитника Отечества и о значении Дня Победы.





«Наша цель сегодня — сохранить память и передать её подрастающему поколению. Мы помним и гордимся подвигом наших дедов и прадедов и учим этому наших ребят», — сказал сотрудник вневедомственной охраны старший сержант полиции Илья Л.