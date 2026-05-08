Школьница из Подмосковья стала призёром конкурса «Без срока давности»

Фото: Министерство образования Московской области

7 мая в Музее Победы наградили победителей и призёров Международного конкурса сочинений и Всероссийского конкурса исследовательских проектов «Без срока давности». В церемонии участвовал министр просвещения России Сергей Кравцов. Свои лучшие работы представили 92 школьника и студента колледжей, сообщает Министерство образования Московской области.





Министр поздравил участников с наступающим Днём Победы и отметил, что интерес школьников к проекту ежегодно растёт. По его словам, за всё время существования программа объединила свыше 7 миллионов учеников. В 2026 году организаторы получили более 500 тысяч заявок на конкурс сочинений.



«Важно, что с каждым годом к конкурсу сочинений присоединяются ребята из дружественных стран. Ключевая задача сегодня — сохранение исторической памяти у подрастающего поколения, чтобы обучающиеся изучали подлинные документы и формировали аргументированное представление об ужасах нацизма», — подчеркнул Кравцов.