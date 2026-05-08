Школьница из Подмосковья стала призёром конкурса «Без срока давности»
7 мая в Музее Победы наградили победителей и призёров Международного конкурса сочинений и Всероссийского конкурса исследовательских проектов «Без срока давности». В церемонии участвовал министр просвещения России Сергей Кравцов. Свои лучшие работы представили 92 школьника и студента колледжей, сообщает Министерство образования Московской области.
Министр поздравил участников с наступающим Днём Победы и отметил, что интерес школьников к проекту ежегодно растёт. По его словам, за всё время существования программа объединила свыше 7 миллионов учеников. В 2026 году организаторы получили более 500 тысяч заявок на конкурс сочинений.
«Важно, что с каждым годом к конкурсу сочинений присоединяются ребята из дружественных стран. Ключевая задача сегодня — сохранение исторической памяти у подрастающего поколения, чтобы обучающиеся изучали подлинные документы и формировали аргументированное представление об ужасах нацизма», — подчеркнул Кравцов.Призёром заключительного этапа конкурса исследовательских проектов стала ученица 8 класса гимназии №15 Орехово-Зуевского городского округа Анна Бабкина. Она представила работу «Фашизм против детства: что говорят документы и свидетельства очевидцев». Научным руководителем проекта стала учитель истории и обществознания Анна Серова.
Всего в церемонии приняли участие более 200 человек. Среди гостей присутствовали представители Министерства просвещения России, Министерства культуры, Совета Федерации, Государственной думы, Поискового движения России, Национального центра исторической памяти при Президенте РФ, всероссийских детских центров, Московского педагогического государственного университета, Движения Первых и других организаций.
После завершения церемонии участники посетили экскурсии по экспозициям Музея Победы.