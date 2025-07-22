Аграрии Каширы засеяли около 20 тысяч гектаров земли
Около 20 тысяч гектаров засеяли на территории городского округа Кашира, сбор урожая начнётся в конце июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Больше всего полей в округе засеяно яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами, на втором месте масличные культуры, на третьем — озимые зерновые.
«Всего было засеяно 19 тысяч 658 гектаров. Из них зернобобовыми культурами и яровыми зерновыми — 8 тысяч 540 га, масличными культурами — 5 тысяч 569 га, озимыми зерновыми — 4 тысячи 886 га», — говорится в сообщении.Кроме того, картофель выращивается на площади 316 гектаров, кормовые культуры занимают 90 гектаров и овощи открытого грунта — 57,5 гектара.
В округе активно вовлекают в сельхозоборот землю, которую не использовали более пяти лет. В текущем году, в частности, в оборот уже ввели 107 гектаров из 315 запланированных.