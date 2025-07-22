Аграрии Каширы засеяли около 20 тысяч гектаров земли

22 июля 2025, 12:37

Фото: istockphoto.com/fotokostic

Около 20 тысяч гектаров засеяли на территории городского округа Кашира, сбор урожая начнётся в конце июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Больше всего полей в округе засеяно яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами, на втором месте масличные культуры, на третьем — озимые зерновые.





«Всего было засеяно 19 тысяч 658 гектаров. Из них зернобобовыми культурами и яровыми зерновыми — 8 тысяч 540 га, масличными культурами — 5 тысяч 569 га, озимыми зерновыми — 4 тысячи 886 га», — говорится в сообщении.