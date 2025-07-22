В Подмосковье подали более 33 тыс. онлайн-заявлений на соцпомощь

22 июля 2025, 11:13

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Свыше 33 тысяч заявлений на получение социальной помощи подали в Московской области через региональный портал госуслуг с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Право на получение социальной выплаты имеют проживающие в Подмосковье малоимущие — как семьи, так и одинокие люди, пенсионеры и ветераны Великой Отечественной войны.





«Услуга размещена в разделе «Соцподдержка», подразделе «Соцпомощь». Для того, чтобы подать заявления, нужно авторизоваться и заполнить онлайн-форму», — отмечается в сообщении.