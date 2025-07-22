В Подмосковье к услуге по приватизации жилья подключили «умный сервис»

22 июля 2025, 11:42

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Искусственный интеллект подключили к услуге по приватизации жилых помещений на госпортале Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мингосуправления.





Нейросеть распознаёт прикреплённые к заявке документы и определяет их пригодность ещё на стадии подачи заявления.





«В перечень документов, которые анализирует искусственный интеллект, вошли паспорт гражданина РФ, свидетельство о рождении, вид на жительство, свидетельство о браке и ряд других. Нейросеть позволяет сократить количество ошибок при заполнении электронной формы и ускорить обработку заявления», – уточнила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.