В Подмосковье к услуге по приватизации жилья подключили «умный сервис»
Искусственный интеллект подключили к услуге по приватизации жилых помещений на госпортале Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мингосуправления.
Нейросеть распознаёт прикреплённые к заявке документы и определяет их пригодность ещё на стадии подачи заявления.
«В перечень документов, которые анализирует искусственный интеллект, вошли паспорт гражданина РФ, свидетельство о рождении, вид на жительство, свидетельство о браке и ряд других. Нейросеть позволяет сократить количество ошибок при заполнении электронной формы и ускорить обработку заявления», – уточнила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.Заявление на приватизацию могут подать совершеннолетние жители Московской области, проживающие в помещении по договору соцнайма.